Chiều 27/7, sau một thời gian theo dõi, các lực lượng của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng tiến hành đột kích vào Khu đô thị Our City (địa chỉ Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề...(Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)