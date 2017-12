Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

Ngày 25/12, Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988, quê TPHCM; thường trú 163 Cù Lao Nguyễn Kiệu, phường 1, Q.4, TPHCM) và Trần Văn Vũ (SN 1990, thường trú 1148 Mạc Cửu, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Mua bán người”.

Các nạn nhân tại trụ sở Bộ đội Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng). (Ảnh: H.Q)

Trước đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã chuyển 2 đối tượng đến trại tạm giam Hòa Sơn, hoàn tất hồ sơ chuyển đến Công an quận Sơn Trà để Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/12, Đồn Biên phòng Sơn Trà (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) nhận được thông tin một số người bị ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị lừa gạt, cưỡng ép lao động trên tàu cá không trả công.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Huy Tâm (SN 1984, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cùng 3 người là Sơn Thương (SN 1988, ngụ ấp Thị Trấn A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Lê Hữu Thành (SN 1987, ngụ xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Cảnh (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn, huyện Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Những người này là thuyền viên tàu cá mang số hiệu BV 5969TS do ông Trần Thế Tây (SN 1986, ngụ ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện hòn Đất, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Sơn Trà báo cáo vụ việc đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương xác minh làm rõ.

Lực lượng Bội đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy, tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng gặp gỡ, lấy lời khai những người khai báo, nhân chứng liên quan.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Bộ đội Biên phòng lập kế hoạch xác minh, điều tra. Khi đã rõ thông tin, có đủ cơ sở, lực lượng biên phòng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, câu nhử các đối tượng liên quan từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Đà Nẵng để điều tra.

Thượng tá Trần Hữu Thanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: “Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những tài liệu hồ sơ thu thập được, lời khai nạn nhân cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 3 ngày đấu tranh, các đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm”.

Thượng tá Trần Hữu Thanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà thông tin về vụ án. (Ảnh: H.Q)

Thượng tá Trần Hữu Thanh thông tin, vụ án liên quan đến nhiều người (trong đó có thuyền trưởng và chủ tàu). Cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra.

Đây là một trong những đường dây mua bán người tinh vi, đã từng xảy ra nhiều lần trên biển nhưng lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt được.

Hiện 4 nạn nhân đang được chăm sóc tại Đồn Biên phòng Sơn Trà./.

