Trùm gỗ lậu Phượng "râu" bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù

Hôm nay (19/9), TAND tỉnh Đắk Nông đã khép lại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án 25 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu liên quan đến Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) về các tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ông trùm Phượng "râu" nhận mức án 8 năm 6 tháng tù

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng hình phạt, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phan Hữu Phượng 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Kiệt 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Trang (trú tại tỉnh Khánh Hoà) 6 năm tù về các tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “Đưa hối lộ”.



Nhóm bị cáo Lê Quang Thái (cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) 7 năm tù, Nguyễn Lợi (cán bộ Công ty Lâm nghiệp Đắk Will) 3 năm tù, Nguyễn Tấn Bình (cán bộ Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn) 2 năm 6 tháng tù, Bùi Đăng Hiệp (cán bộ Công ty Lâm Nghiệp Đắk Will) 2 năm 6 tháng tù và Phạm Văn Hồng (cán bộ Công ty Lâm nghiệp Đắk Will) 2 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.



Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Hà Thăng Long (công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm.

Ngoài án phạt tù, các bị cáo bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt.



Các bị cáo trong vụ án

Đối với nhóm bị cáo bị xử phạt về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Quyền và Lê Văn Chinh mỗi bị cáo 3 năm tù; Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Tuyển mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Hồ Trọng Dũng 5 năm tù, Trần Đức Huân 2 năm 6 tháng tù, Ngô Hùng Vương 2 năm tù, Nguyễn Văn Lợi 1 năm 6 tháng tù; Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Thuy, Trần Đức Huân, Đặng Tiến Trường mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Dũng, Dương Quốc Bảo, Huỳnh Nguyện mỗi bị cáo 2 năm tù cho hưởng án treo./.