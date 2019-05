Truy tìm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Nghệ An vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Tân Kỳ. Lưu trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) cùng chiếc xe bán tải hiệu NISSAN NAVARA mang BKS BKS 37C-315.71 vì liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chân dung đối tượng Quyết.

Trước đó, vào ngày 20/5, tại xã Nghi Phú, TP Vinh, cơ quan công an phát hiện một vụ vận chuyển ma túy trái phép chất ma túy. Trong vụ án trên có đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết, tuy nhiên sau đó Quyết đã điều khiển chiếc xe ôtô bán tải nhãn hiệu NISSAN NAVARA, màu xanh, mang BKS 37C-315.71 chạy trốn.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Để nhanh chóng làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo truy tìm đối tượng và phương tiện nêu trên. Ai có thông tin báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật./.