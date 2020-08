Vận chuyển thuê cả bao tải ma túy, lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Chồng Vàng (SN 2002) và Hờ Vừ (SN 1994), cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Hai bị cáo tại phiên tòa.

Những ngày đầu năm 2020, Chồng Vàng được một người Lào tên Nỏ Dênh Hạ đến đặt vấn đề thuê đi cùng Lỳ Vàng vận chuyển ma túy sang Việt Nam, nếu đồng ý sẽ nhận được 1.000 USD tiền công.

Chiều 13/1, Hạ đi xe ô tô cùng đàn em đến đón Chồng Vàng. Khi đến biên giới Lào - Việt Nam, Hạ đưa 2 ba lô chứa ma túy cho các đối tượng và chỉ đạo “cắt rừng” để sang Việt Nam.



Nỏ Dênh Hạ tiếp tục thuê Hờ Vừ sang Việt Nam nhận tiền ma túy sẽ được trả tiền công từ 1.000 USD đến 3.000 USD. Vì biết tiếng Việt nên Hờ Vừ đồng ý.

Chiều 17/4, Hờ Vừ sang TP Vinh, thuê 1 khách sạn để chờ khách liên hệ. Không lâu sau, Vừ nhận điện thoại của người đàn ông Việt Nam tên Nam đến đưa tiền ma túy, tổng cộng 200.000 USD. Khoảng 18h30 phút cùng ngày, Nam điều khiển xe ô tô chở Vừ đến khu vực Thanh Thủy để nhận ma túy.



Đến 20h, khi Chồng Vàng vác bao tải chứa ma túy đi tới ô tô của Nam để giao thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ 12 gói ma túy với khối lượng 11,5 kg và 20 bánh ma túy với khối lượng 6,5 kg.



Không lâu sau, Vờ Hừ và Nam bị công an Nghệ An dừng xe kiểm tra tại khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thủy. Lợi dụng sơ hở, người tên Nam lái xe chạy thoát còn Hờ Vừ được đưa về công an điều tra.



Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hờ Vừ mức án chung thân, Chồng Vàng 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”./.