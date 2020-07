Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ép người dân "nhường" đất đấu giá

Đấu giá đất thất bại, nhờ chồng "vào cuộc"

Ngày 21/7, Công an tỉnh Thái Bình ban hành Kết luận điều tra số 36/KLĐT vụ án vợ chồng Nguyễn Xuân Đường dùng thủ đoạn đấu giá đất, liên quan tới 4 cán bộ thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất, kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình.

Theo Kết luận điều tra, cuối năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc cho phép đấu giá quyền sử dụng đất với 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá.

Được giao nhiệm vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất với 10 lô đất này.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.

Bị can Vũ Gia Thành (SN 1977, TP Thái Bình) là Đấu giá viên làm hồ sơ để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi công khai thời gian đấu giá, ngày 29/11/2019 Trung tâm Đấu giá đưa 8 lô từ lô số 1 đến số 8 ra đấu giá. Còn lô số 9 và số 10 chỉ có một đơn đăng kí tham gia, nên không đủ điều kiện đưa ra đấu giá.

Sau đó, bà Nguyễn Thị H. (SN 1966, Quỳnh Giao, Thái Bình) đã nhờ bị can Nguyễn Thị Dương mua hộ lô đất số 9, do biết vợ chồng Đường - Dương có nhiều mối quan hệ. Bà H. chỉ đứng tên ký các giấy tờ theo hướng dẫn của Dương, còn mọi việc do Dương thực hiện.

Bị can Nguyễn Thị Dương cho một người làm thuê là Trần Mạnh Cường (SN 1992. TP Thái Bình) tham gia đấu giá lô đất số 9. Đồng thời, Dương đã nhờ anh Phạm Đình D. (Sn 1982, TP Thái Bình) cùng tham gia đấu giá lô đất số 9, mục đích là để có đủ số người đấu giá.

Tuy nhiên, Cường đã đấu giá thất bại, do ghi số tiền bằng chữ và bằng số không giống nhau khi bỏ phiếu trả giá. Người đấu giá thắng lô đất số 9 là anh Vũ Thành Đ. (SN 1995, TP Thái Bình).

Lúc này, Nguyễn Thị Dương thấy không đấu giá thắng nên hỏi bị can Vũ Gia Thành (Đấu giá viên) có cách nào thay đổi kết quả không? Bị can Thành nói: "Trừ trường hợp anh Đ. đồng ý nhường cho thắng đấu giá".

Nghe vậy, Dương gọi điện cho chồng là Nguyễn Xuân Đường. Qua mối quan hệ quên biết bạn của anh Đ., Nguyễn Xuân Đường đã tìm thấy anh Đ. trong một quán internet tại đường Đinh Tiên Hoàng.

"Mời" nạn nhân lên xe, đánh đập ở quán nước

Nguyễn Xuân Đường tìm thấy anh Đ. (người đấu giá thắng lô đất số 9) tại quán internet tại đường Đinh Tiên Hoàng, nên đã "mời" anh Đ. lên xe của mình. Đường cho xe quay lại Sở Tư pháp TP Thái Bình, trên đường đi Đường bảo anh Đ. hãy nhường lại quyền đấu giá thắng. Nếu đồng ý, Đường sẽ cho anh Đ. 20 triệu. Tuy nhiên, anh Đ. từ chối đề nghị của Đường.

Khi xe đến quán nước vỉa hè gần Sở Tư pháp TP Thái Bình, Đường và anh Đ. xuống xe. Một lát sau, bị can Nguyễn Thị Dương đi đến quán nước cùng một số đàn em gồm Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1988, TP Thái Bình).

Tại quán nước, Dương yêu cầu anh Đ. phải nhường lại quyền đấu giá thắng lô đất số 9, anh Đ. vẫn không đồng ý. Nguyễn Thị Dương cầm cốc nước chè hất vào mặt anh Đ. Liền đó, đàn em của Đường - Dương xông vào dùng tay chân đánh anh Đ. ngay tại quán nước.

Anh Đ. bị đánh tới tấp liền vùng bỏ chạy ra xe của một người bạn gần đó. Thấy vậy, Đường đuổi theo lên xe và yêu cầu anh Đ. nhượng lại quyền đấu giá thắng lô đất. Anh Đ. sợ tiếp tục bị đánh nên phải đồng ý, cùng Dương đi vào phòng đấu giá.

Trụ sở công ty bất động sản của vợ chồng Đường Dương ở TP Thái Bình.

Vào đến nơi, anh Đ. nói với các cán bộ phòng đấu giá là đồng ý nhượng lại quyền mua lô đất số 9 và ký các giấy tờ có liên quan. Với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng đấu giá, Nguyễn Thị Dương đã thành công trong việc mua được lô đất số 9 cho bà H.

Số tiền bà H. chuyển cho Dương để mua lô đất là 2,7 tỷ đồng. Ngày 27/2/2020, bà H. được UBND TP Thái Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra cũng đã đề nghị truy tố 4 cán bộ gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu TP.Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Người cuối cùng bị khởi tố là Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình).

Bốn cán bộ này được Cơ quan điều tra xác định là giúp sức cho Nguyễn Thị Dương, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ./.