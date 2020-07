Xét xử Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê

Ngày 10/7, Toà án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử ông Trần Văn Lam (đương chức Chánh văn phòng UBND- HĐND huyện Chư Sê) và 3 cán bộ khác tại huyện này về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” trong công tác quản lý đất đai, khiến một đối tượng thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12 nghìn m2 đất của một hộ dân người Jrai.

Cụ thể, cùng với ông Trần Văn Lam (SN 1967), 3 bị cáo khác cùng bị xét xử gồm: Trần Xuân Cảnh (SN 1975, Chủ tịch UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê); Huỳnh Thị Phượng (SN 1980, nhân viên văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Chư Sê); Lê Văn Toan (SN 1969, Công chức địa chính xã Ia Glai, huyện Chư Sê).

Trần Văn Lam (áo đen) cùng các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, năm 2014, ông Rah Lan Hreo muốn chuyển nhượng miếng đất 12.443 m2 tại làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho con trai là Siu Boong, nên đã nhờ Hà Thị Toan giúp làm thủ tục. Tuy nhiên, sau khi nhận lời, Hà Thị Toan lừa ông Rah Lan Hreo ký vào một tờ giấy trắng.

Sau đó, Toan tự ghi vào giấy nhượng nội dung: “Ông Rah Lan Hreo bán 1 mảnh đất có diện tích 14.000 m2 cho Hà Thị Toan với giá 100 triệu đồng vào ngày 02/5/2007”, nhưng không thể hiện vị trí thửa đất ở đâu. Sau đó, Toan làm thủ tục chuyển nhượng cho mình và chồng là anh Lê Văn Chương (hiện nay đã li hôn).

Do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của Hà Thị Toan nên Lê Văn Toan, Trần Xuân Cảnh, Huỳnh Thị Phượng và Trần Văn Lam (lúc này giữ chức vụ Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Sê) đã xác nhận hồ sơ của vợ chồng Toan và Chương đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ.

Đến ngày 12/02/2015, UBND huyện Chư Sê đã cấp GCNQSDĐ số BX 418530 cho Hà Thị Toan và Lê Văn Chương trên thửa đất của anh Siu Boong. Sau khi đứng tên chủ đất, Toan đã làm thủ tục thế chấp tài sản này để vay ngân hàng 500 triệu đồng. Đến nay, Toan mất khả năng trả nợ, còn anh Siu Boong (chủ đất thực tế) đã mất quyền sử dụng miếng đất. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Hà Thị Toan được tách thành một vụ án hình sự khác.

Tại phiên toà, các bị cáo đều quanh co cho rằng, hành vi của mình do tin tưởng cấp dưới, do nhiều yếu tố khách quan và chưa nhận thức được tính nghiêm trọng hành vi. Tuy nhiên, với những lý lẽ tranh luận của đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, các bị cáo đã nhận tội.

Theo chủ tọa phiên tòa, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của công dân.

Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại nên TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Trần Văn Lam và bà Huỳnh Thị Phượng mỗi người buộc phải khắc phục 30 triệu đồng. Còn Lê Văn Toan và Trần Xuân Cảnh bị phạt cải tạo không giam giữ lần lượt là 30 tháng và 24 tháng về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời bị cáo Toan và Cảnh bị khấu trừ 5% lương trong thời gian chấp hành án./.