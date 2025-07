1 người thiệt mạng do lũ cuốn tại Sơn La

Theo đó, vào 12h ngày 11/7, UBND xã Phiêng Cằm nhận được tin báo từ trưởng bản bản Củ về việc chị C.T.H (sinh năm 1994) ở bản Củ bị lũ cuốn trôi.

UBND xã đã chỉ đạo trưởng công an, quân sự huy động lực lượng dân quân, công an viên, ban quản lý bản phối hợp với gia đình bị hại tìm kiếm người mất tích. Sau 3 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân do lũ cuốn trôi.

Lãnh đạo xã Phiêng Cằm thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng (Ảnh: Tiến Dũng)

Ngay trong chiều 11/7, lãnh đạo xã Phiêng Cằm đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ tiền mặt 5 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng, chống thiên tai trong tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp; chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, các phòng chuyên môn, lực lượng dân quân, công an xã thực hiện trực 24/24h; sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.