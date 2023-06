1 người tử vong, gần 150 nhà ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Sơn La

Nhiều trận mưa lớn trung bình từ 50mm trở lên, trong đó, lượng mưa cao nhất đo được tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ ở mức 134mm.

Mưa lớn làm lũ quét xuất hiện trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại nhiều địa phương ở Sơn La như: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai...

Cổng chào xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) bị sập sau trận dông lốc, mưa lớn

Ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động nhân lực, vật lực theo phương châm "4 tại chỗ" để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ ngày 5/6, khu vực Tây Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai./.