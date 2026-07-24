100 người cùng chó nghiệp vụ, flycam tìm bé trai 14 tuổi mất tích ở Đắk Lắk

Tóm tắt

VOV.VN - Sau gần một tuần huy động hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ, thiết bị flycam tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu L.V.M. (14 tuổi, trú thôn 8, xã Hòa Sơn), mất tích từ chiều 17/7.

