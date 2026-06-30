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VOV.VN - Tối 29/6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) đã có kết quả thống kê ban đầu thiệt hại vụ cháy nhiều tàu thuyền trên đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam.
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15 tàu cháy trên Đầm Thị Nại ở Gia Lai, thiệt hại ước 10 tỷ đồng
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2026-06/tiktok_15_tau_chay_tren_dam_thi_nai_o_gia_lai_thiet_hai_uoc_10_ty_dong.m3u8
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