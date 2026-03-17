16 hồ, ao ở Tây Ninh được đưa vào danh mục cấm san lấp

Thứ Ba, 12:06, 17/03/2026
Tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh mục 16 hồ, ao với gần 23.000 ha mặt nước không được san lấp, nhằm siết chặt quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hồ Dầu Tiếng là công trình có quy mô lớn nhất, với diện tích khoảng 20.107 ha, đây là hồ thủy lợi trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ  

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn không được san lấp.

Danh mục gồm 16 khu vực mặt nước, tổng diện tích gần 23.000 ha, giữ vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, cấp nước sản xuất – sinh hoạt, phòng chống ngập úng và bảo vệ môi trường.

Trong số này, hồ Dầu Tiếng là công trình có quy mô lớn nhất, với diện tích khoảng 20.107 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Dương Minh Châu, Tân Hòa, Tân Thành và Tân Phú.

Đây là hồ thủy lợi trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ, đóng vai trò tích trữ, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương.

Hồ Tha La cũng nằm trong nhóm công trình mặt nước lớn cần được bảo vệ, với diện tích hơn 2.254 ha thuộc các xã Tân Châu và Tân Thành. Hồ có chức năng điều tiết, tích trữ nước, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực.

Ngoài ra, danh mục còn có đập dâng Suối Đục rộng khoảng 249 ha tại xã Tân Đông – công trình đảm nhiệm việc điều hòa và cung cấp nước cho khu vực lân cận. Một số hồ, ao khác như hồ Nước Trong (hơn 332 ha, xã Tân Hội), ao Quan (hơn 1,7 ha, phường Long An, thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ) và ao Bà Kén (1,6 ha, phường Kiến Tường, thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ) cũng được đưa vào diện bảo vệ nhằm duy trì cảnh quan và cân bằng sinh thái.

Hồ Tha La diện tích hơn 2.254 ha cũng nằm trong nhóm công trình mặt nước lớn cần được bảo vệ 

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc công bố danh mục này nhằm tăng cường quản lý tài nguyên nước, bảo vệ hệ sinh thái và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, san lấp mặt nước trái phép.

Tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý các hồ, ao trong danh mục phải kiểm soát chặt chẽ các hành vi san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép hoặc xả thải trực tiếp xuống hồ. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đồng thời, các địa phương liên quan được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ khu vực mặt nước, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn nguồn nước và môi trường sinh thái.

Hồ thủy lợi Tha La vào xuân

VOV.VN - Tha La, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ) địa danh từng đi vào thơ ca và ký ức nhiều thế hệ, nay hiện lên trong dáng vóc mới.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tag: Tây Ninh Thủy lợi cấm san lấp ao hồ danh mục cấm san lấp
