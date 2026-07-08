2 ngư dân mất liên lạc trên biển, tàu cá không có dữ liệu giám sát hành trình

Tóm tắt

VOV.VN - Vào lúc 12 giờ ngày 5/7, tàu cá QB.22057-TS chiều dài 9,3m do ông Hoàng Văn Thế, 55 tuổi, trú thôn Hồng Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến đi khai thác hải sản, trên tàu còn có ông Hoàng Hải Bình, ở xã Đông Trạch.

