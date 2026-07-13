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VOV.VN - Bà ngoại cùng cháu và một người khác ra biển ở phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi tắm, không may bị nước cuốn ra xa. Hai người lớn được tìm thấy nhưng đã qua đời, cháu bé mất tích đang tiếp tục được tìm kiếm.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_2-nguoi-thiet-mang-1-chau-be-mat-tich-do-song-cuon-khi-tam-bien-o-quang-ngai.m3u8
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2 người tử vong, 1 cháu bé mất tích do sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi
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2026-07/tiktok_2-nguoi-thiet-mang-1-chau-be-mat-tich-do-song-cuon-khi-tam-bien-o-quang-ngai.m3u8
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