2 vợ chồng tử vong sau vụ hoả hoạn trong đêm

Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 19h giờ ngày 2/3, một ngôi nhà gỗ ở thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bất ngờ bốc cháy khiến 2 vợ chồng ông Hồ Văn N. (83 tuổi) và bà Hồ Thị N. (78 tuổi) ở trong ngôi nhà này tử vong.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nam Trà My có mặt hiện trường triển khai dập lửa. Do vụ cháy xảy ra tại vị trí cách xa khu dân cư, đường đi lại không thuận lợi nên công tác tổ chức cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ cháy xảy ra trong đêm 2/3. (ảnh minh hoạ)

Hiện, lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây chết người.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay, huyện đã cử đoàn công tác lên xã Trà Cang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi gia đình bị nạn, làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây chết người.

“Công an hiện chưa có kết luận, nhưng theo nhận định ban đầu thì có khả năng do trong quá trình nấu ăn, đốt lửa sưởi ấm nên cháy lan ra. 2 vợ chồng lớn tuổi, vợ bị tai biến lâu nay nằm một chỗ. Trước mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ gạo và kinh phí”, ông Trần Duy Dũng cho hay./.