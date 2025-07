20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đầy ý nghĩa của Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống và sự ra đời, phát triển của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005- 19/8/2025), những thành tựu đạt được trong 20 năm thực hiện Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại ngày hội

Trong 20 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và lan tỏa rộng khắp, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã và đang thực sự đi vào thực tiễn, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thông qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 100.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho lực lượng Công an điều tra, xử lý giải quyết hơn 20.000 vụ án.

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình tổ chức “tự quản” về ANTT, xây dựng, duy trì và củng cố hiệu quả 96 mô hình, với gần 7.000 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Tổ hòa giải; Đội tự quản; các mô hình “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ; mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Ông, Bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo” của Hội người cao tuổi; mô hình “Tổ dân vận khéo” của Ban dân vận Tỉnh ủy, Tổ công tác “3 cùng” của Công an tỉnh...

Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn vị luôn chú trọng quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, ban hành quy chế, quy định, nội quy trong các lĩnh vực như: Quy chế phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn trong khu vực sản xuất; Quy chế phối hợp giữa các phòng ban trong các tình huống đặc biệt; Phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong Công ty; thường xuyên kiện toàn Tổ an ninh, Đội PCCC; xây dựng mô hình “Đội tự quản đảm bảo an toàn, ANTT”...

Đồng thời, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác dân vận và an sinh, xã hội; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, xây dựng điện, đường, trường, trạm y tế giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ bình yên thôn bản.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sự đóng góp đặc biệt quan trọng từ sức mạnh tổng hợp của toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế trận an ninh nhân dân khép kín, thế trận lòng dân rộng khắp, cụ thể và trực tiếp là Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long, nhất là trong việc hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào hay, hiệu quả thiết thực về ANTT.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng gợi mở, chỉ đạo triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và phát triển tăng trưởng kinh tế trên cả nước về 2 con số.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công trao tặng xe đạp cho các em học sinh

Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.