200 phóng viên tại Đà Nẵng được trang bị kỹ năng ứng dụng AI trong nghiệp vụ

Hiện nay, lĩnh vực báo chí, truyền thông chịu tác động trực tiếp và nhanh nhạy nhất trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). AI không còn là câu chuyện xa xôi, mà đã hiện diện cụ thể, hỗ trợ đắc lực trong công việc, từ xử lý dữ liệu, sản xuất tin bài đến quản trị trang thông tin điện tử.

Lớp tập huấn này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành ứng dụng AI, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu tham dự tập huấn

Các đại biểu dự tập huấn được chuyên gia đào tạo về AI giới thiệu tổng quan về ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông; cơ hội, rủi ro và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm; hướng dẫn thực hành quy trình sản xuất tin, bài và nội dung truyền thông với sự hỗ trợ của AI; tìm hiểu việc ứng dụng AI trong công tác thông tin cơ sở, quản lý trang thông tin điện tử và chuyển đổi dữ liệu thô thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thông qua ứng dụng AI nhằm giúp những người làm báo, từ sử dụng ngôn ngữ trong sản xuất báo chí dữ liệu đến quy trình sản xuất, tác nghiệp và phân phối các nội dung: Làm thế nào để công cụ trí tuệ nhân tạo có thể giúp được các cơ quan báo chí cá nhân hoá được nội dung đến với khán, thính giả, độc giả rồi phát triển được các thị trường kinh tế báo chí thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho cho mô hình tự chủ của cơ quan báo chí”.