24 năm gây ô nhiễm, Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng ngừng hoạt động

Sáng nay (1/1), Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (hiện nằm sát khu dân cư của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức dừng hoạt động sau 24 năm.

Các bãi sàng tuyển của Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường khu dân cư và Vịnh Hạ Long. (Ảnh CTV)

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng nằm trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, có diện tích khoảng 30ha. Do trong quá trình hoạt động, Nhà máy gây ảnh hưởng xấu đến môi trường khu dân cư và Vịnh Hạ Long nên nhiều năm trước, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu phải di dời nhà máy khỏi trung tâm TP Hạ Long xong trước năm 2015. Tuy nhiên, phải đến ngày hôm nay, nhà máy mới chính thức dừng hoạt động.

Để chuẩn bị cho việc dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đầu tư dự án Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai với công suất chế biến 5 triệu tấn/năm, mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Hiện TKV đã điều chuyển một phần lao động và thiết bị từ Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng vào Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, hoàn thành việc chuẩn bị chạy thử nghiệm.

Sáng 1/1, Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng đặt tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã chính thức dừng hoạt động. (Ảnh:CTV)

Việc kiểm kê, di dời tài sản của Nhà máy về địa điểm mới hầu như đã hoàn tất. (Ảnh: CTV)

Dự kiến trong quý I năm nay sẽ chính thức đưa Trung tâm chế biến và Kho than vào hoạt động và hoàn thành dự án nạo vét luồng Cảng Làng Khánh phục vụ cho việc xuất nhập hàng của Công ty Tuyển than Hòn Gai.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã chấp thuận để Công ty Tuyển than Hòn Gai được vận chuyển than sạch bằng đường sắt từ Lộ Phong về Cảng Nam Cầu Trắng đến hết tháng 3 và gia hạn hoạt động của Cảng Nam Cầu Trắng đến hết tháng 6 năm nay./.