中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

24h hôm nay (17/4) là hạn cuối học sinh Hà Nội đăng ký thi vào lớp 10

Thứ Sáu, 10:57, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 24h hôm nay (17/4), học sinh Hà Nội phải hoàn tất đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng dự thi vào lớp 10 năm học 2026–2027; sau thời hạn này, mọi thay đổi sẽ không được chấp nhận.

Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 10/4 và kết thúc vào 24h ngày 17/4.

Trong khoảng thời gian này, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có), tuy nhiên phải hoàn tất trước thời điểm hệ thống đóng. Sau 24h ngày 17/4, các em sẽ không thể thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký.

Lịch thi cụ thể tại đây:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 30 và 31/5/2026.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ, không còn bị giới hạn theo khu vực tuyển sinh như trước.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 và được xét đồng thời. Tuy nhiên, nếu thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét các nguyện vọng còn lại.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét đến nguyện vọng 2 và 3 với điều kiện điểm thi phải cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3. So với các năm trước, mức chênh lệch này đã giảm 0,5 điểm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh vào tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Đề thi được xây dựng bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung chương trình lớp 9, bảo đảm đánh giá năng lực học sinh theo định hướng mới.

Theo thống kê, chỉ khoảng 60% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập, khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội tiếp tục là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: lớp 10 đăng ký lớp 10 hạn cuối nguyện vọng thi lớp 10 Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thi lớp 10 hà nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hồ sơ vào lớp 10 trường top Hà Nội tăng, phụ huynh cân não chọn nguyện vọng
Hồ sơ vào lớp 10 trường top Hà Nội tăng, phụ huynh cân não chọn nguyện vọng

VOV.VN - Chỉ sau 3 ngày mở đăng ký lớp 10, nhiều trường THPT top đầu Hà Nội như Yên Hòa, Kim Liên, Lê Quý Đôn – Hà Đông… đã nhanh chóng tiệm cận chỉ tiêu. Trong bối cảnh tỷ lệ vào công lập chỉ khoảng 55%, áp lực cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi hồ sơ vẫn dồn vào nhóm trường top

Hồ sơ vào lớp 10 trường top Hà Nội tăng, phụ huynh cân não chọn nguyện vọng

Hồ sơ vào lớp 10 trường top Hà Nội tăng, phụ huynh cân não chọn nguyện vọng

VOV.VN - Chỉ sau 3 ngày mở đăng ký lớp 10, nhiều trường THPT top đầu Hà Nội như Yên Hòa, Kim Liên, Lê Quý Đôn – Hà Đông… đã nhanh chóng tiệm cận chỉ tiêu. Trong bối cảnh tỷ lệ vào công lập chỉ khoảng 55%, áp lực cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi hồ sơ vẫn dồn vào nhóm trường top

Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường
Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường

VOV.VN - "Hạ nhiệt" kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội là vấn đề được nói từ nhiều năm nay, nhưng đến nay "sức nóng" của kỳ thi này vẫn chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng.

Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường

Hạ nhiệt kỳ thi vào 10 Hà Nội: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường

VOV.VN - “Hạ nhiệt” kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội là vấn đề được nói từ nhiều năm nay, nhưng đến nay “sức nóng” của kỳ thi này vẫn chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng.

Cha mẹ làm gì để giúp con giảm bớt áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập?
Cha mẹ làm gì để giúp con giảm bớt áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nào cũng "nóng", bởi nguyện vọng học trường công rất lớn, trong khi suất học lại có hạn. Kỳ thi này không chỉ áp lực với học sinh, mà phụ huynh cũng "đứng ngồi không yên".

Cha mẹ làm gì để giúp con giảm bớt áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập?

Cha mẹ làm gì để giúp con giảm bớt áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nào cũng "nóng", bởi nguyện vọng học trường công rất lớn, trong khi suất học lại có hạn. Kỳ thi này không chỉ áp lực với học sinh, mà phụ huynh cũng "đứng ngồi không yên".

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục