24h hôm nay (17/4) là hạn cuối học sinh Hà Nội đăng ký thi vào lớp 10

Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 10/4 và kết thúc vào 24h ngày 17/4.

Trong khoảng thời gian này, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có), tuy nhiên phải hoàn tất trước thời điểm hệ thống đóng. Sau 24h ngày 17/4, các em sẽ không thể thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký.

Lịch thi cụ thể tại đây:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 30 và 31/5/2026.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ, không còn bị giới hạn theo khu vực tuyển sinh như trước.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 và được xét đồng thời. Tuy nhiên, nếu thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét các nguyện vọng còn lại.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét đến nguyện vọng 2 và 3 với điều kiện điểm thi phải cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3. So với các năm trước, mức chênh lệch này đã giảm 0,5 điểm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh vào tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Đề thi được xây dựng bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung chương trình lớp 9, bảo đảm đánh giá năng lực học sinh theo định hướng mới.

Theo thống kê, chỉ khoảng 60% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập, khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội tiếp tục là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao.