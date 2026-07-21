English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

26 tuổi hiến máu 19 lần, lan tỏa nghĩa cử tại "Giọt hồng tri ân"

Thứ Ba, 16:41, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắt đầu hiến máu từ năm nhất đại học, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng đã có 19 lần trao đi những giọt máu tình nguyện. Câu chuyện của anh là một trong nhiều hình ảnh đẹp tại ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" lần thứ 16, diễn ra từ ngày 18-26/7.

Chiều nay (21/7), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội tổ chức khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” lần thứ 16.

“Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng”

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” là điểm nhấn, khép lại tháng cao điểm của Hành trình Đỏ năm 2026.

Theo ông, chương trình là sự kiện hiến máu lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ lần thứ 79, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

26 tuoi hien mau 19 lan, lan toa nghia cu tai giot hong tri an hinh anh 1
Chương trình "Giọt hồng tri ân" đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu

“Suốt một tháng qua, các tình nguyện viên đã miệt mài chuẩn bị cho chương trình, các bạn là những người đến sớm nhất và cũng là những người ra về muộn nhất sau mỗi ngày hội hiến máu. Dù không trực tiếp điều trị cho người bệnh, nhưng chính các bạn là những người kết nối để viết tiếp hành trình sự sống của người bệnh”, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết.

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2011, ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng” nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tích cực lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia - hiến máu như hành động thiết thực để tri ân sâu sắc tới công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua 15 năm, ngày hội đã vận động và tiếp nhận được trên 50.000 đơn vị máu.

Năm nay, sự kiện diễn ra trong 9 ngày, từ 18/7 đến 26/7, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và một số địa điểm ở khu vực Hà Đông và Long Biên, giúp người hiến máu thuận tiện lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp.

Chương trình đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu. Tính đến trước lễ khai mạc, trong 3 ngày đầu tiên đã có gần 1.500 người tới tham gia hiến máu.

Những người trẻ say sưa hiến máu

Mỗi người đến với chương trình mang theo một câu chuyện, một động lực riêng, nhưng tất cả đều có chung mong muốn được gửi trọn tình cảm và trách nhiệm của mình trong mỗi món quà sự sống.

Ở tuổi 26, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Y sĩ xét nghiệm, Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), đã có 19 lần hiến máu tình nguyện. Với anh, việc hiến máu không xuất phát từ một lý do đặc biệt mà đơn giản đã trở thành thói quen suốt nhiều năm qua.

26 tuoi hien mau 19 lan, lan toa nghia cu tai giot hong tri an hinh anh 2
Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Y sĩ xét nghiệm, Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã có 19 lần hiến máu

"Cứ hơn 3 tháng một lần, đủ thời gian là tôi lại đến hiến máu. Tôi hiến máu từ thời là sinh viên, cho đến bây giờ đã hiến máu toàn phần 19 lần", Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Là một y sĩ xét nghiệm, Thắng hiểu rõ tâm lý e ngại của nhiều người khi nhìn thấy kim tiêm. Bản thân em cũng không ngoại lệ. "Bảo kim đâm vào người mà không sợ thì không đúng. Học chuyên ngành xét nghiệm nên tôi hiểu khi đưa vật sắc nhọn vào cơ thể người thì bản thân mình cũng thấy sợ. Sau lần đầu tiên tôi cũng khá lo lắng và hồi hộp. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường”, Thắng nói.

Không chỉ duy trì việc hiến máu cho bản thân, anh còn vận động người thân cùng tham gia. "Em có giới thiệu cho mẹ và vợ em. May mắn là vợ em đã hiến được bốn lần, còn mẹ em đã hiến được bảy lần”, Thắng vui vẻ nói.

Từ góc độ của một người làm trong ngành y, anh Thắng cũng mong muốn xóa bỏ một trong những hiểu lầm phổ biến về hiến máu – hiến máu gây tăng cân.

"Em nghĩ mọi người nên loại bỏ ý nghĩ hiến máu sẽ bị tăng cân. Việc tăng cân sau hiến máu là do mọi người ăn nhiều để hồi sức, chứ bản thân việc hiến máu không làm mình tăng cân”, Thắng cho biết.

hien_mau_cuu_nguoi_1.jpg

Lấy được vợ nhờ hiến máu cứu mẹ người yêu

VOV.VN - Từ một lần hiến máu khẩn cấp cứu mẹ người yêu năm 2007, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Thanh Hóa) đã tìm thấy "một nửa" của đời mình và bắt đầu hành trình sẻ chia bền bỉ. Đến nay, anh đã gần 60 lần hiến máu, trở thành đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo
Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo

Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

Hơn 3.000 người dân Lai Châu đăng ký hiến máu tình nguyện
Hơn 3.000 người dân Lai Châu đăng ký hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IX và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026 đã thu hút trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu, với mục tiêu tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hơn 3.000 người dân Lai Châu đăng ký hiến máu tình nguyện

Hơn 3.000 người dân Lai Châu đăng ký hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IX và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026 đã thu hút trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu, với mục tiêu tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

400 doanh nhân, sinh viên Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
400 doanh nhân, sinh viên Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sáng nay (30/5), Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Doanh nhân trẻ hành động vì cộng đồng”.

400 doanh nhân, sinh viên Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

400 doanh nhân, sinh viên Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sáng nay (30/5), Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Doanh nhân trẻ hành động vì cộng đồng”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục