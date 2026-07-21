26 tuổi hiến máu 19 lần, lan tỏa nghĩa cử tại "Giọt hồng tri ân"

Chiều nay (21/7), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội tổ chức khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” lần thứ 16.

“Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng”

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” là điểm nhấn, khép lại tháng cao điểm của Hành trình Đỏ năm 2026.

Theo ông, chương trình là sự kiện hiến máu lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ lần thứ 79, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chương trình "Giọt hồng tri ân" đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu

“Suốt một tháng qua, các tình nguyện viên đã miệt mài chuẩn bị cho chương trình, các bạn là những người đến sớm nhất và cũng là những người ra về muộn nhất sau mỗi ngày hội hiến máu. Dù không trực tiếp điều trị cho người bệnh, nhưng chính các bạn là những người kết nối để viết tiếp hành trình sự sống của người bệnh”, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cho biết.

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2011, ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng” nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tích cực lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia - hiến máu như hành động thiết thực để tri ân sâu sắc tới công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua 15 năm, ngày hội đã vận động và tiếp nhận được trên 50.000 đơn vị máu.

Năm nay, sự kiện diễn ra trong 9 ngày, từ 18/7 đến 26/7, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và một số địa điểm ở khu vực Hà Đông và Long Biên, giúp người hiến máu thuận tiện lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp.

Chương trình đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu. Tính đến trước lễ khai mạc, trong 3 ngày đầu tiên đã có gần 1.500 người tới tham gia hiến máu.

Những người trẻ say sưa hiến máu

Mỗi người đến với chương trình mang theo một câu chuyện, một động lực riêng, nhưng tất cả đều có chung mong muốn được gửi trọn tình cảm và trách nhiệm của mình trong mỗi món quà sự sống.

Ở tuổi 26, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Y sĩ xét nghiệm, Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), đã có 19 lần hiến máu tình nguyện. Với anh, việc hiến máu không xuất phát từ một lý do đặc biệt mà đơn giản đã trở thành thói quen suốt nhiều năm qua.

Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Y sĩ xét nghiệm, Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã có 19 lần hiến máu

"Cứ hơn 3 tháng một lần, đủ thời gian là tôi lại đến hiến máu. Tôi hiến máu từ thời là sinh viên, cho đến bây giờ đã hiến máu toàn phần 19 lần", Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Là một y sĩ xét nghiệm, Thắng hiểu rõ tâm lý e ngại của nhiều người khi nhìn thấy kim tiêm. Bản thân em cũng không ngoại lệ. "Bảo kim đâm vào người mà không sợ thì không đúng. Học chuyên ngành xét nghiệm nên tôi hiểu khi đưa vật sắc nhọn vào cơ thể người thì bản thân mình cũng thấy sợ. Sau lần đầu tiên tôi cũng khá lo lắng và hồi hộp. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường”, Thắng nói.

Không chỉ duy trì việc hiến máu cho bản thân, anh còn vận động người thân cùng tham gia. "Em có giới thiệu cho mẹ và vợ em. May mắn là vợ em đã hiến được bốn lần, còn mẹ em đã hiến được bảy lần”, Thắng vui vẻ nói.

Từ góc độ của một người làm trong ngành y, anh Thắng cũng mong muốn xóa bỏ một trong những hiểu lầm phổ biến về hiến máu – hiến máu gây tăng cân.

"Em nghĩ mọi người nên loại bỏ ý nghĩ hiến máu sẽ bị tăng cân. Việc tăng cân sau hiến máu là do mọi người ăn nhiều để hồi sức, chứ bản thân việc hiến máu không làm mình tăng cân”, Thắng cho biết.