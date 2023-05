280 hộ dân nhận gần 57 tỷ đồng hỗ trợ đền bù GPMB dự án đường Vành đai 4

Hoàn thành đợt chi trả bồi thường đợt cuối ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức

UBND huyện Hoài Đức thông tin, sáng nay (17/5), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với UBND xã An Thượng tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 3 và 4 cho 280 hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tổng kinh phí chi trả gần 57 tỷ đồng với diện tích thu hồi 5,69ha.

Chi trả tiền đền bù cho các hộ dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ông Cao Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, xã An Thượng có tổng diện tích 50,18ha đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4, trong đó có 23,04ha đất nông nghiệp của 1.001 hộ dân, 27,14ha đất công, đường mương do UBND xã quản lý. Xã đã phối hợp với đơn vị chức năng huyện thực hiện kiểm tra, đo đạc, quy chủ, kiểm đếm và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành thông báo thu hồi đất của 983/1.001 hộ dân trong xã, diện tích 22,58 ha; ban hành thông báo thu hồi đất công với diện tích 26,34 ha gồm: Đất giao thông thủy lợi: 10,99 ha Đất công ích: 15,35 ha. UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức chi trả 4 đợt cho 669 hộ với tổng kinh phí gần 170 tỷ đồng.

Đại diện hộ dân nhận tiền đền bù, thu hồi đất.

An Thượng là xã được bàn giao mốc giới tại thực địa muộn nhất so với các xã khác trong huyện có đường Vành đai 4 qua địa bàn, song với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng về đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Đề xuất 4 vị trí khởi công dự án

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả liên quan dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, trước ngày 30/6/2023 tới, sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch.

4 vị trí đề xuất dự kiến khởi công dự án gồm:

Vị trí 1: Tại giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 2, lý trình Km1+444, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội (Gói thầu số 08/TP2-XL).

Vị trí 2: Tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường Phương Bảng, lý trình Km28+000, thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội (Gói thầu số 09/TP2-XL).

Vị trí 3: Tại vị trí giao trục phía Nam tại Km45+700, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Gói thầu số 10/TP2-XL).

Vị trí 4: Tại vị trí giao với quốc lộ 1A cũ tại Km52+600, thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Gói thầu số 11/TP2-XL).

Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, đoạn qua Hà Nội hơn 58km, đoạn qua Hưng Yên hơn 19km, đoạn qua Bắc Ninh trên 25km và tuyến nối dài 9,7km. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án khởi động từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập. Trong đó, Hà Nội thực hiện với 3 dự án thành phần: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận Hà Nội và đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc theo phương thức PPP. Hưng Yên và Bắc Ninh mỗi tỉnh chịu trách nhiệm 2 dự án thành phần: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận của mỗi tỉnh./.