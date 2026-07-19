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3 người chết, 4 người bị thương trong trang trại chăn nuôi

Chủ Nhật, 09:50, 19/07/2026
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VOV.VN - Một công nhân bị điện giật, rơi xuống hố trong trang trại chăn nuôi, các đồng nghiệp lần lượt xuống ứng cứu cũng gặp nạn, khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Lãnh đạo xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp Dabaco làm 7 người thương vong.

Theo báo cáo ban đầu, 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng có biểu hiện bị ngạt.

3 nguoi chet, 4 nguoi bi thuong trong trang trai chan nuoi hinh anh 1
3 người chết, 4 người bị thương sau tai nạn điện giật tại trang trại chăn nuôi

Tổng cộng 7 công nhân gặp nạn kiểu dây chuyền gồm anh Bùi Văn Vệ, anh Trương Văn Lâm, anh Bùi Văn Tuyên, anh Trần Văn Hóa, anh Nguyễn Văn Thiết, anh Phạm Văn Hoàng và anh Trần Đình Công.

Tất cả các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h48 ngày 18/7, 3 công nhân gồm anh Bùi Văn Vệ, anh Trương Văn Lâm và anh Bùi Văn Tuyên được xác nhận tử nạn.

Trong số 4 người bị thương có 2 nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị, 2 người còn lại đang được theo dõi, chăm sóc và sức khỏe dần ổn định tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện để bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

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Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Quảng. (Ảnh: Tạp chí điện tử Thương Hiệu và Công Luận)

UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Doanh nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường và công tác giám định để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra kết luận, qua đó làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Đình Anh/VTC News
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