3 trẻ đi lạc 300 km từ Hà Giang đến Yên Bái

Khi Công an xã Tô Mậu (Lục Yên – Yên Bái) hỏi, các cháu nói tiếng phổ thông không sõi và bảo không có tiền, không có tài sản gì, không có điện thoại, không nhớ số điện thoại gia đình, chỉ nhớ nhà ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Các cháu bị lạc cách nhà khoảng 300km

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã có mặt xác minh và xác định đúng là các cháu bị lạc đường. Công an xã cùng bà con địa phương đã cho các cháu ăn, uống và bố trí chỗ ngủ cho các cháu.

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng – Trưởng Công an Tô Mậu cho biết, tuy các cháu không nhớ tên thôn, xã nơi cư trú nhưng bằng nhiều biện pháp, Công an xã đã xác định được tên, tuổi 03 cháu. Theo đó, cả 3 đều là dân tộc Mông, có hộ khẩu thường trú tại thôn Ngài Sảng B, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cách nơi bị lạc khoảng 300km).

Sau khi cho ăn sáng, 3 cháu đã được hỗ trợ đón xe về quê

Sáng 18/12, sau khi cho các cháu ăn sáng, do không có xe khách đi thẳng từ Lục Yên đến huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và bố mẹ các cháu đều là người dân tộc thiểu số, trình độ còn hạn chế, khó khăn trong việc tìm đến xã Tô Mậu để đón con, nên Công an xã Tô Mậu đã trưng dụng phương tiện đưa các cháu từ Tô Mậu sang ngã 3 Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang) để chuyển sang xe khách lên thành phố Hà Giang; đồng thời, liên hệ với Công an xã Du Già, huyện Yên Minh xuống TP Hà Giang để đón các cháu về nhà.