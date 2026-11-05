4 tỉnh, thành công bố xét học bạ vào lớp 10 năm 2027

Bốn địa phương gồm TP Huế, An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau công bố định hướng tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2027-2028. Điểm chung là các trường THPT không chuyên chủ yếu sử dụng phương thức xét tuyển học bạ, thay vì tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại trà.

Hiện, 4 tỉnh/ thành Huế, An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau công bố xét học bạ vào lớp 10.

Tuy nhiên, mức độ thay đổi ở mỗi địa phương khác nhau. Trong khi Huế và An Giang chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển học bạ đối với phần lớn trường công lập, Lâm Đồng và Cà Mau tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ đã áp dụng trong năm học trước.

Huế bỏ thi tuyển ở hầu hết trường công lập

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News tối 4/11, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, cho biết UBND thành phố đồng ý chủ trương không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với phần lớn trường THPT công lập. Theo phương án dự kiến, học sinh được xét tuyển bằng kết quả học tập THCS theo địa bàn.

Trong tổng số 37 trường THPT công lập, chỉ 3 trường có phương án tuyển sinh riêng do đặc thù mô hình hoặc mức độ cạnh tranh đầu vào.

Cụ thể, thí sinh đăng ký vào Trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Huệ phải làm bài thi hai môn Toán và Ngữ văn.

Với Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Sở GD&ĐT Huế chưa công bố phương án chi tiết. Theo thông lệ các năm trước, thí sinh dự thi vào trường chuyên Quốc Học Huế phải làm bài thi Toán, Ngữ văn và một môn chuyên.

“Các trường THPT còn lại sẽ xét tuyển theo khu vực, tạo điều kiện để học sinh học gần nhà. Phương án này vừa giảm áp lực thi cử, vừa tiết kiệm kinh phí tổ chức tuyển sinh”, ông Tân nói.

Lý giải về việc chuyển sang xét tuyển, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế nói phương thức này có cơ sở để triển khai. Khoảng 4 năm trở lại đây, Sở đã chỉ đạo các trường thực hiện kiểm tra định kỳ bằng đề chung ở tất cả các môn học. Riêng lớp 12 sử dụng đề chung của Sở, các khối lớp còn lại sử dụng đề chung của trường do tổ chuyên môn xây dựng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý.

Cùng với học bạ điện tử và việc quản lý dữ liệu điểm số, cách làm này góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng, hạn chế tình trạng tùy tiện điều chỉnh kết quả học tập “làm đẹp” học bạ để xét tuyển.

An Giang chỉ thi tuyển vào trường chuyên

Sở GD&ĐT An Giang thông tin, lãnh đạo tỉnh yêu cầu từ năm học 2027-2028 chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 chuyên. Kỳ thi dự kiến trong hai ngày 3-4/6/2027.

Đối với các trường THPT đại trà, địa phương chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển học bạ vào cuối tháng 6. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng.

Như vậy, nếu thực hiện theo phương án này, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại An Giang sẽ không còn kỳ thi tuyển sinh đại trà như năm học trước. Việc thi tuyển chỉ dành cho nhóm trường chuyên.

Lâm Đồng, Cà Mau tiếp tục xét tuyển

Khác với Huế và An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau triển khai xét tuyển học bạ vào lớp 10 đối với hệ THPT đại trà từ năm học 2026-2027 và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm học 2027-2028.

Tại Lâm Đồng, ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành công văn thống nhất phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028.

Trường THPT chuyên tiếp tục tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển. Các trường THPT không chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thực hiện xét tuyển học bạ.

Trong năm học 2026-2027, Lâm Đồng áp dụng phương thức này. Kết quả, tuyển sinh THPT không chuyên đạt 42.573/42.573 chỉ tiêu; trường phổ thông dân tộc nội trú đạt 1.030/1.030 chỉ tiêu.

Tại Cà Mau, địa phương cũng tiếp tục chủ trương xét tuyển học bạ đối với hệ THPT đại trà, trong khi các trường chuyên vẫn tổ chức thi tuyển.

Nhiều địa phương có thể bỏ thi tuyển lớp 10 Theo thống kê năm học 2026-2027, khoảng 30/34 tỉnh, thành tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Cả nước có khoảng 1,5 triệu học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi các trường THPT có gần 1,2 triệu suất học lớp 10, tương đương tỷ lệ khoảng 79,3%. Bộ GD&ĐT nhận định tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều địa phương ngày càng tăng, một số nơi đạt 95-97%. “Quá trình đánh giá, rà soát cho thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm. Nhiều tỉnh sẽ không tổ chức thi tuyển. Đây là xu hướng trong thời gian tới”, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) nói Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề xuất từ năm tới, nếu tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn thay vì 3 môn như trước đây, để giảm áp lực.