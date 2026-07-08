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Tóm tắt
VOV.VN - Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh trên mạng xã hội về dải số báo danh liên tiếp có mật độ điểm thi Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường ở Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, bước đầu xác định dải điểm này nằm ở cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái cũ).
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_41_diem_10_toan_o_lao_cai_thuoc_cum_thi_thpt_chuyen_nguyen_tat_thanh.m3u8
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41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
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2026-07/tiktok_41_diem_10_toan_o_lao_cai_thuoc_cum_thi_thpt_chuyen_nguyen_tat_thanh.m3u8
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