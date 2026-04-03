58 bệnh viện ở TP.HCM đồng loạt về xã, phường khám bệnh miễn phí

Cụ thể, ngành y tế Thành phố sẽ đồng loạt tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân vào ngày 5/4.

Chương trình có sự tham gia của 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế, tổ chức tại 64 phường, xã trên địa bàn, ưu tiên các khu vực xa trung tâm nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Tầm soát bệnh không lây cho người cao tuổi

Nội dung tầm soát được triển khai đa dạng, bao gồm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; tầm soát một số loại bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp. Đồng thời, người dân còn được kiểm tra, phát hiện các bệnh lý chuyên khoa về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp.

Trong lĩnh vực nhi khoa, các bệnh viện chuyên khoa như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố sẽ thực hiện tầm soát tim bẩm sinh và tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em.

Người dân được khám bệnh miễn phí

Thông qua hoạt động này, người dân được khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn theo dõi và quản lý sức khỏe, đồng thời được chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. Dữ liệu khám, tầm soát cũng được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe, góp phần từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai đồng loạt hoạt động khám tầm soát bệnh tại cộng đồng là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng khả năng phát hiện sớm bệnh và củng cố vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe người dân theo địa bàn.