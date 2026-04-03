中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

58 bệnh viện ở TP.HCM đồng loạt về xã, phường khám bệnh miễn phí

Thứ Sáu, 21:47, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) năm 2026, TP huy động 58 bệnh viện và trung tâm y tế tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí tại 64 phường, xã, giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi cư trú.

Cụ thể, ngành y tế Thành phố sẽ đồng loạt tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân vào ngày 5/4.

Chương trình có sự tham gia của 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế, tổ chức tại 64 phường, xã trên địa bàn, ưu tiên các khu vực xa trung tâm nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Tầm soát bệnh không lây cho người cao tuổi

Nội dung tầm soát được triển khai đa dạng, bao gồm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; tầm soát một số loại bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp. Đồng thời, người dân còn được kiểm tra, phát hiện các bệnh lý chuyên khoa về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp.

Trong lĩnh vực nhi khoa, các bệnh viện chuyên khoa như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố sẽ thực hiện tầm soát tim bẩm sinh và tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em.

Người dân được khám bệnh miễn phí

Thông qua hoạt động này, người dân được khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn theo dõi và quản lý sức khỏe, đồng thời được chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. Dữ liệu khám, tầm soát cũng được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe, góp phần từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai đồng loạt hoạt động khám tầm soát bệnh tại cộng đồng là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng khả năng phát hiện sớm bệnh và củng cố vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe người dân theo địa bàn.

Kim Dung - CTV Anh Thư/VOV-TP.HCM
Tag: tầm soát bệnh miễn phí xã phường Sở Y tế TP.HCM ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 khám sàng lọc ung thư miễn phí tầm soát tim bẩm sinh Nhi đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 300 người được khám sàng lọc các bệnh về gan miễn phí
Gần 300 người được khám sàng lọc các bệnh về gan miễn phí

VOV.VN - Gần 300 người dân Việt Nam đầu tiên đã được khám sàng lọc miễn phí các bệnh về gan, hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ y tế quốc tế đến từ Nhật Bản.

Gần 300 người được khám sàng lọc các bệnh về gan miễn phí

Gần 300 người được khám sàng lọc các bệnh về gan miễn phí

VOV.VN - Gần 300 người dân Việt Nam đầu tiên đã được khám sàng lọc miễn phí các bệnh về gan, hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ y tế quốc tế đến từ Nhật Bản.

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo
Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Việc tự nguyện khám bệnh miễn phí của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Việc tự nguyện khám bệnh miễn phí của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

1.200 trẻ em khó khăn ở TP.HCM được khám và điều trị bệnh miễn phí
1.200 trẻ em khó khăn ở TP.HCM được khám và điều trị bệnh miễn phí

VOV.VN - Trong 2 ngày 20/5 và 21/5, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành đoàn TP.HCM cùng một số đơn vị, tổ chức khám bệnh cho 1.200 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trẻ là con em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

1.200 trẻ em khó khăn ở TP.HCM được khám và điều trị bệnh miễn phí

1.200 trẻ em khó khăn ở TP.HCM được khám và điều trị bệnh miễn phí

VOV.VN - Trong 2 ngày 20/5 và 21/5, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành đoàn TP.HCM cùng một số đơn vị, tổ chức khám bệnh cho 1.200 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trẻ là con em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục