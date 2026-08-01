7 bệnh viện lớn lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu trẻ, thúc đẩy y học thực chứng

Quy tụ chuyên gia y tế quốc tế

Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên Bệnh viện năm 2026 với chủ đề “Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều”. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác chuyên môn, cập nhật các tiến bộ y học hiện đại và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hội nghị do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quy mô lớn, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học uy tín nhằm chia sẻ các thành tựu nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và xu hướng phát triển y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện luôn xác định hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng để phát triển bền vững; Đồng thời mong muốn hội nghị sẽ tiếp tục là cầu nối để các bệnh viện cùng học hỏi lẫn nhau, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, góp phần xây dựng một nền y học ngày càng hiện đại, nhân văn và hướng đến người bệnh.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Với chủ đề xuyên suốt “Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều”, hội nghị có gần 200 bài báo cáo gồm các bài giảng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, các phiên trình diễn kỹ thuật. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như ngoại khoa, nội khoa - can thiệp, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung bướu, ghép tạng, trí tuệ nhân tạo trong y tế và nhiều chuyên ngành khác.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Bác sĩ, nhân viên y tế tham quan trải nghiệm các thiết bị y tế

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện trong việc xây dựng một diễn đàn học thuật có chất lượng, quy mô và tính quốc tế ngày càng cao. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, đây không chỉ là dịp để chia sẻ tri thức mà còn là cơ hội tăng cường kết nối, hình thành các chương trình hợp tác lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Đối với thành phố Đà Nẵng, phát triển y tế chất lượng cao luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố xác định đầu tư cho y tế không chỉ là đầu tư cho an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống y tế hiện đại, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên", bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết.

Các đại biểu dự Hội nghị

Điểm nhấn của hội nghị là các phiên trình diễn kỹ thuật (Live Case) được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, giới thiệu nhiều kỹ thuật tiên tiến, như: phẫu thuật robot Da Vinci trong tiết niệu, thay khớp gối bằng robot CORI, phẫu thuật nội soi cột sống, can thiệp tim bẩm sinh, can thiệp động mạch vành phức tạp, cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai tại các bệnh viện lớn trong nước.

Lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu trẻ

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị đồng chủ trì Hội nghị cho rằng, lần này có sự tham gia của 7 bệnh viện là một thành công lớn. Mỗi bệnh viện có 1 thế mạnh riêng và khi các bệnh viện phối hợp, đồng lòng chia sẻ những tiến bộ y khoa thế mạnh của đơn vị sẽ mang lại nhiều cơ hội cho người bệnh.

“Trong Hội nghị này chúng tôi chính thức hình thành Quỹ để hỗ trợ tất cả các nghiên cứu trẻ trước đây nếu không phải bệnh viện trường Đại học thì chúng ta hay bị bỏ quên việc nghiên cứu, việc ứng dụng, việc đào tạo. Khi chúng ta liên kết với nhau lại thì tôi nghĩ đây là hướng đi sẽ được tất cả các giám đốc bệnh viện thay đổi. Đấy chính là chúng ta phát triển khoa học ứng dụng, kỹ thuật và đào tạo, chuyển giao. Sẽ ưu ái những báo cáo viên trẻ lần đầu tiên đứng trên bục, những báo cáo viên trẻ đến từ miền núi xa xôi như Hà Giang, Tuyên Quang", PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Quang cảnh Hội nghị

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng khen tặng BS. Tsai Chien-Sung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tri-Service (Đài Loan, Trung Quốc), ghi nhận những đóng góp trong hợp tác và phát triển chuyên môn y tế.