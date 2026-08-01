Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, hôm nay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tiến hành bàn giao nhà mới cho 7 hộ đầu tiên bị thiệt hại do trận lũ quét xảy ra trên địa bàn hôm 17/7 vừa qua. Các mái ấm được bàn giao không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới trên vùng đất từng oằn mình trong thiên tai.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_7-ngoi-nha-tai-dinh-cu-dau-tien-o-muong-than-don-nguoi-dan-sau-lu-quet.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
7 ngôi nhà tái định cư đầu tiên ở Mường Than đón người dân sau lũ quét
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_7-ngoi-nha-tai-dinh-cu-dau-tien-o-muong-than-don-nguoi-dan-sau-lu-quet.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật