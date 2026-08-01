7 ngôi nhà tái định cư đầu tiên ở Mường Than đón người dân sau lũ quét

Tóm tắt

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, hôm nay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tiến hành bàn giao nhà mới cho 7 hộ đầu tiên bị thiệt hại do trận lũ quét xảy ra trên địa bàn hôm 17/7 vừa qua. Các mái ấm được bàn giao không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới trên vùng đất từng oằn mình trong thiên tai.

