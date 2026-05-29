780 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Thông tin được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra chiều nay (29/5) tại Hà Nội.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 780 đại biểu tham dự Đại hội là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước; đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội, đồng thời thành lập 51 đoàn đại biểu theo các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Chủ đề Đại hội là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây cũng là thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; sau khi cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo dự thảo báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn sẽ thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển đất nước.

Hai khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ mới gồm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đại hội cũng đề ra nhiều chương trình trọng tâm như phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp; đổi mới công tác tài chính công đoàn; nâng cao phúc lợi đoàn viên; đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhiều đề án quan trọng sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ mới như nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2026 - 2031; công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động; chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn mở, linh hoạt, năng động.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày. Ngày 3/6, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

Ngày 4/6 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên VTV1, phát thanh trực tiếp trên VOV1 và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi với đại biểu Đại hội về chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Sau đó, Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung lớn như công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Đại hội cũng thảo luận về đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công; triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới cho tổ chức Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.