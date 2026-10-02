8 trường THPT ở Gia Lai bị kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng

Các trường được thanh tra gồm THPT Hoài Ân, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT số 2 Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai, Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định một số trường còn để xảy ra sai sót trong chi trả chế độ, quản lý tài chính và tài sản công.

Cụ thể, từ năm 2021 - 2024, các trường đã chi sai chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên hơn 387 triệu đồng; chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất gần 35 triệu đồng và chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hơn 27 triệu đồng. Tổng số tiền chi sai được kiến nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai là 450 triệu đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các trường. Một số trường có bàn ghế học sinh không đúng quy cách, hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế; tường rào bị đổ do sạt lở nhưng chưa khắc phục.

Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão là một trong những trường bị thanh tra

Ngoài ra, có thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản. Một số hóa chất được cấp nhưng không sử dụng, để lâu hết hạn rồi phải thanh lý, hủy. Một số tài sản, máy móc, thiết bị hư hỏng, sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý.

Trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, giáo viên và nhân viên thiết bị; diện tích một số phòng học chưa đảm bảo mức tối thiểu, thư viện chưa đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu là hiệu trưởng các trường trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và triển khai chương trình giáo dục phổ thông chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót. Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường thu hồi, nộp số tiền 450 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và khắc phục các tồn tại. Đồng thời, tham mưu Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, bố trí nhân sự; rà soát để thanh lý hoặc chuyển giao những tài sản, thiết bị, hóa chất không có nhu cầu sử dụng nhằm tránh lãng phí.