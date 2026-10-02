English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

8 trường THPT ở Gia Lai bị kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng

Thứ Sáu, 10:15, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kết luận thanh tra tại 8 trường THPT về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Kết quả cho thấy, tại một số trường còn xảy ra sai sót trong chi trả, với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

Các trường được thanh tra gồm THPT Hoài Ân, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT số 2 Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai, Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định một số trường còn để xảy ra sai sót trong chi trả chế độ, quản lý tài chính và tài sản công.

Cụ thể, từ năm 2021 - 2024, các trường đã chi sai chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên hơn 387 triệu đồng; chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất gần 35 triệu đồng và chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hơn 27 triệu đồng. Tổng số tiền chi sai được kiến nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai là 450 triệu đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các trường. Một số trường có bàn ghế học sinh không đúng quy cách, hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế; tường rào bị đổ do sạt lở nhưng chưa khắc phục.

8 truong thpt o gia lai bi kien nghi thu hoi hon 450 trieu dong hinh anh 1
Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão là một trong những trường bị thanh tra

Ngoài ra, có thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản. Một số hóa chất được cấp nhưng không sử dụng, để lâu hết hạn rồi phải thanh lý, hủy. Một số tài sản, máy móc, thiết bị hư hỏng, sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý.

Trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, giáo viên và nhân viên thiết bị; diện tích một số phòng học chưa đảm bảo mức tối thiểu, thư viện chưa đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu là hiệu trưởng các trường trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và triển khai chương trình giáo dục phổ thông chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót. Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường thu hồi, nộp số tiền 450 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và khắc phục các tồn tại. Đồng thời, tham mưu Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai  đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, bố trí nhân sự; rà soát để thanh lý hoặc chuyển giao những tài sản, thiết bị, hóa chất không có nhu cầu sử dụng nhằm tránh lãng phí.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thanh tra chỉ ra lãng phí 2.374 tỷ đồng trước khi cựu lãnh đạo NXB Giáo dục bị bắt
Thanh tra chỉ ra lãng phí 2.374 tỷ đồng trước khi cựu lãnh đạo NXB Giáo dục bị bắt

VOV.VN - Trước khi cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - ông Nguyễn Đức Thái bị bắt, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thanh tra chỉ ra lãng phí 2.374 tỷ đồng trước khi cựu lãnh đạo NXB Giáo dục bị bắt

Thanh tra chỉ ra lãng phí 2.374 tỷ đồng trước khi cựu lãnh đạo NXB Giáo dục bị bắt

VOV.VN - Trước khi cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - ông Nguyễn Đức Thái bị bắt, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thanh tra Gia Lai chỉ ra "lỗ hổng" ở 45 trường học, đặc biệt khâu bảo mật đề thi
Thanh tra Gia Lai chỉ ra "lỗ hổng" ở 45 trường học, đặc biệt khâu bảo mật đề thi

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều "lỗ hổng" tại 45 trường học trên địa bàn, nhất là việc lơ là bảo mật đề kiểm tra khi in sao đề thi bên ngoài hay gửi qua Zalo.

Thanh tra Gia Lai chỉ ra "lỗ hổng" ở 45 trường học, đặc biệt khâu bảo mật đề thi

Thanh tra Gia Lai chỉ ra "lỗ hổng" ở 45 trường học, đặc biệt khâu bảo mật đề thi

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều "lỗ hổng" tại 45 trường học trên địa bàn, nhất là việc lơ là bảo mật đề kiểm tra khi in sao đề thi bên ngoài hay gửi qua Zalo.

Sẽ công khai trường lạm thu trong 3 ngày và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng
Sẽ công khai trường lạm thu trong 3 ngày và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương công khai danh sách cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 3 ngày kể từ khi phát hiện, đồng thời xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng.

Sẽ công khai trường lạm thu trong 3 ngày và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng

Sẽ công khai trường lạm thu trong 3 ngày và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương công khai danh sách cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 3 ngày kể từ khi phát hiện, đồng thời xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục