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VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì mua ở một tiệm bánh trên địa bàn, đến sáng ngày 28/7, có 84 người ở xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt.
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https://vid.vov.vn/2026-07/6.84-nguoi-nhap-vien-nghi-do-an-banh-mi-o-lam-dong.m3u8
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84 người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở Lâm Đồng
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2026-07/6.84-nguoi-nhap-vien-nghi-do-an-banh-mi-o-lam-dong.m3u8
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