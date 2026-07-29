84 người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì mua ở một tiệm bánh trên địa bàn, đến sáng ngày 28/7, có 84 người ở xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt.

