ABU Confest 2026: Khi truyền thông truyền thống đứng trước "ngã rẽ số"

Sự kiện ABU Confest 2026 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 7-9/7 quy tụ hơn 350 đại biểu với chủ đề "Next-Gen Content & Culture" (Nội dung và Văn hóa thế hệ mới), mở ra không gian giao lưu, thảo luận chuyên sâu về các xu hướng kể chuyện và giải pháp đổi mới truyền thông công cộng trước những thách thức toàn cầu.

Tại phiên khai mạc ngày 7/7 với chủ đề “Truyền thông trước ngã rẽ số” đã thảo luận về các ưu tiên chiến lược, vai trò lãnh đạo nội dung và sự chuyển đổi của ngành, khám phá cách truyền thông công cộng thích ứng với sự thay đổi của khán giả, nền tảng và kỳ vọng trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Ông Andrew Davies, Trưởng ban Ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) chủ trì phiên làm việc.

Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện nhiều đài phát thanh - truyền hình quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Các diễn giả quốc tế đến từ các Đài Phát thanh - Truyền hình như ABC (Australia), RTM (Malaysia), NBC (Papua New Guinea) và SABC (Nam Phi) đã nhìn nhận khán thính giả hiện đại không còn là những người tiếp nhận thông tin thụ động mà họ chính là những người sáng tạo nội dung, thậm chí có sức ảnh hưởng lớn hơn các chương trình truyền thống. Cần rất nhiều nỗ lực để bắt kịp xu hướng như thay đổi cách thức cạnh tranh, ra mắt các nền tảng số và phân bổ nguồn lực để thích ứng với môi trường truyền thông mới.

Bà Claire Gorman, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình ABC quốc tế (Australia) chia sẻ: “Những nhà quản lý truyền thông cần nhận diện được những cơ hội này và mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mà chúng ta tin rằng sẽ phát triển trong tương lai. Một số thành viên của Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) đã đưa ra những quyết định táo bạo, họ cắt giảm đầu tư vào các kênh sóng truyền thống và chuyển nguồn lực sang các nền tảng số cũng như các loại hình nội dung mới để tiếp cận khán giả hiệu quả hơn”.

Bà Tshilidzi Davhana, Giám đốc Nội dung, Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Phi (SABC) cho rằng: “Đối với các Đài Phát thanh Truyền hình truyền thống, việc cạnh tranh bình đẳng với các đơn vị truyền thông tư nhân và các nền tảng phát trực tuyến vẫn là một thách thức lớn. Khi không có nguồn ngân sách dồi dào, chúng ta rất khó có thể theo kịp những đối thủ được các nhà đầu tư hậu thuẫn mạnh mẽ và có nguồn lực tài chính lớn để phát triển các nền tảng của họ”.

Dù vậy vai trò của các cơ quan truyền thông chính thống luôn được đánh giá cao và chiếm vị trí quan trọng cho dù mạng xã hội đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng, điều này là bởi truyền thông chính thống luôn giữ được sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn nghề nghiệp, từ đó kiến tạo niềm tin và sự kết nối bền vững với công chúng.

Các đại biểu dự ABU Confest 2026 tại Malaysia

Truyền thông chính thống luôn giữ được sự chính xác và tin cậy về thông tin

Theo ông Kora Nou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Quốc gia (NBC) Papua New Guinea: “Phát thanh truyền thống mà cụ thể là Đài Phát thanh và Truyền hình NBC đôi khi không phải là đơn vị đưa tin nhanh nhất nhưng mọi thông tin công bố đều được kiểm chứng cẩn trọng, chính xác và tin cậy trước khi đến với công chúng”.

“Việc chuyển đổi từ mô hình phục vụ công chúng sang xây dựng và duy trì niềm tin của công chúng thực sự là một thách thức lớn”- ông Ashwad Ismail , Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Malaysia thừa nhận trong bối cảnh hiện nay, vừa hợp tác vừa cạnh tranh đã trở thành một phần tất yếu trong cách vận hành của ngành truyền thông để giành lấy sự chú ý của công chúng, tăng cường hợp tác, coi phát thanh truyền hình như một nền tảng mở, tuy nhiên mục tiêu không phải cạnh tranh bằng mọi giá.

Thực tế cho thấy, văn hoá truyền thông có thể dần được hình thành thông qua cách mọi người cùng làm việc, cùng thích nghi và cùng thay đổi tư duy và niềm tin vẫn là yếu tố cốt lõi, nhưng để xây dựng được niềm tin ấy, trước hết chúng ta phải hiểu rằng văn hoá đã thay đổi, góc nhìn của các thế hệ đã thay đổi. Chỉ khi thực sự hiểu được điều đó, chúng ta mới có thể kết nối với công chúng theo cách có ý nghĩa hơn và tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng hơn đối với khán thính giả.

Hội thảo khép lại bằng một thông điệp sâu sắc về tương lai ngành truyền thông, đó không phải là sân chơi riêng của bất kỳ một nền tảng hay tổ chức đơn lẻ nào mà thuộc về những người biết dung hòa giữa sức sáng tạo của con người và sức mạnh công nghệ, trên cơ sở luôn giữ vững giá trị cốt lõi là phục vụ cộng đồng.

Sự kiện ABU Confest 2026 đã thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các Đài Phát thanh - Truyền hình truyền thống và các nhà sáng tạo nội dung độc lập, qua đó cùng định hình một hệ sinh thái truyền thông bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.