Ăn cá nóc, 1 người ở Ninh Thuận tử vong

3 người bị ngộ độc gồm: Huỳnh Văn C (34 tuổi), ông Đỗ Văn Phụng (34 tuổi), cùng trú tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam và ông Đỗ Tài Trung (35 tuổi), trú thôn 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.

Theo đó, lúc 11h ngày 15/9, tại rẫy nhà ông Đỗ Tài Trung nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, tổ chức bữa cơm có các món như: Cơm, canh chua nấu với cá (gồm 1 con cá nóc mú khoảng 1 kg cùng một số loại cá khác) và rượu. Trong số 3 người cùng ăn, ông Huỳnh Văn C ăn thịt cá nóc, gan cá nóc nhiều hơn so với 2 người còn lại.

Đến khoảng 13h20 phút cùng ngày, cả 3 người đều xuất hiện các triệu chứng như: tê lưỡi, tê miệng, tê tay chân, đau đầu vã mồ hôi, buồn nôn và nôn. Sau đó, 3 người tự đến Trạm Y tế xã Cà Ná để sơ cứu ban đầu và chuyển về Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Cá nóc mú nguyên nhân gây ngộ độc (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, đến 1h30 phút ngày 16/9, bệnh nhân Huỳnh Văn C có dấu hiệu mê, nổi vân tím, huyết áp không đo được, mạch khó bắt… Sau khi các bác sĩ hội chẩn, tình trạng bệnh vẫn chuyển nặng, tiên lượng tử vong, người nhà có nguyện vọng xin về lo hậu sự. Riêng 2 trường hợp còn lại là bệnh nhân Đỗ Tài Trung và Đỗ Văn Phụng, hiện tại sức khỏe tương đối ổn định và đang tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, nguyên nhân Huỳnh Văn C tử vong là do ngộ độc cá nóc.

Liên quan đến vụ ngộ độc trên, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, khẩn trương tham mưu văn bản tiếp tục chỉ đạo toàn diện, thống nhất và đúng quy định về tăng cường công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn; đặc biệt là lưu ý công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không ăn cá nóc, các loại thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc, cũng như đề ra các biện pháp hữu hiệu, triển khai khả thi, phù hợp nhất; trình UBND tỉnh trong tháng 9/2023 để xem xét, chỉ đạo thực hiện.