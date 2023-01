An Giang xử lý khu vực sạt lở trên Quốc lộ 91

Đây là đoạn Quốc lộ 91 đã 2 lần bị sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài hơn 150m; lần đầu vào tháng 8/2019, lần 2 là tháng 5/2020.

Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang là chủ đầu tư.

Khu vực sạt lở quốc lộ 91.

Mục tiêu của dự án nhằm khắc phục sự cố, giải quyết hậu quả do thiên tai khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ, đồng thời giảm thiểu hiện tượng sạt lở đường bờ, bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, giúp giao thông trên Quốc lộ 91 được thông suốt, liên tục và an toàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương và khu vực. Việc xử lý cũng nhằm tạo ổn định bờ sông trong giai đoạn cấp thiết, bảo đảm an toàn dân cư phía trong Quốc lộ 91, tạo tiền đề phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng ổn định và phát triển bền vững đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội cho dân sinh khu vực.

Thời gian thi công mỗi công trình dự kiến hơn 8 tháng, trong đó, dự án xử lý khắc phục sạt lở khẩn cấp bờ sông Hậu khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có tổng chiều dài 570m, gồm 2 đoạn. Dự án khắc phục sạt lở, khôi phục mặt đường bảo đảm giao thông và gia cố phòng, chống sạt lở Quốc lộ 91 đoạn khu vực xã Bình Mỹ với tổng chiều dài 130m, gồm 2 đoạn.

Phần khắc phục sạt lở khu vực xã Bình Mỹ được thiết kế gồm dầm chân, dầm đỉnh kè và liên kết dầm chân và đỉnh bằng bê-tông cốt thép; gia cố dầm chân và dầm đỉnh kè bằng cọc khoan nhồi đường kính 60cm, khoảng cách 3m/cọc; tạo mái kè bằng cát gói vải địa kỹ thuật, gia cố mái từ chân đến đỉnh kè bằng thảm đá trên lớp vải địa kỹ thuật. Phần khôi phục mặt đường, nền được gia cố bằng cọc xi măng đất đường kính 60cm, đắp nền đường bằng cát gói vải địa kỹ thuật, mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m², nền đường bằng đá cấp phối trên lớp vải địa kỹ thuật./.