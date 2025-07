An ninh mạng là trọng tâm kiến tạo niềm tin số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đây là đánh giá của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) diễn ra chiều 15/7. Đại tướng cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và sáng tạo của hiệp hội trong 6 tháng đầu năm. Đại tướng biểu dương nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, hội viên và các đơn vị đồng hành đã đóng góp cho thành công chung, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Hiệp hội trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại hội nghị (Ảnh: NCA)

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, đổi mới tư duy, chủ động tham gia kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện – nhân văn – phát triển bền vững. Hiệp hội cần xác định rõ sứ mệnh cốt lõi là: “Kết nối lực lượng – Lan tỏa tri thức – Thúc đẩy đổi mới sáng tạo – Bảo vệ chủ quyền số quốc gia”. Trên tinh thần đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước – doanh nghiệp – chuyên gia; là lực lượng xã hội nòng cốt góp phần kiến tạo môi trường số an toàn, bền vững cho đất nước.

Những thành tựu trong 6 tháng đầu năm là bước khởi đầu vững chắc để Hiệp hội tiếp tục bứt phá, đồng hành cùng dân tộc trên con đường hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước, khi công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không gian mạng trở thành hạ tầng thiết yếu cho mọi hoạt động của đời sống quốc gia. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn, an ninh mạng như: tấn công có tổ chức, rò rỉ dữ liệu cá nhân, thao túng thông tin… Trong dòng chảy đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo một môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động của Hiệp hội được tổ chức bài bản, có chất lượng chuyên môn cao, hiệu quả truyền thông tốt và được cộng đồng, đối tác ghi nhận tích cực.

Hiệp hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, nổi bật là Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân – một văn bản mang tính đột phá, đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (ngày 26/6/2025) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, Hiệp hội cũng đang chủ động nghiên cứu, góp ý Dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025, theo định hướng hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018, nhằm xây dựng một hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Các mảng công tác trọng tâm như tham mưu – phản biện chính sách, đào tạo – phát triển sản phẩm, truyền thông – đối ngoại và đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội đều được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Hiệp hội trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia. Hiệp hội cũng thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, kịp thời điều chỉnh kế hoạch theo thực tiễn để bảo đảm hiệu quả chung, đồng thời vẫn giữ vững chất lượng và mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã triển khai nhiều sáng kiến chiến lược quan trọng. Nổi bật là nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy – Học viện số về an ninh mạng và chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiệp hội cũng chính thức thành lập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam – cơ quan ngôn luận chuyên sâu, đóng vai trò kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Đồng thời, chuỗi “Tọa đàm báo chí” được tổ chức định kỳ, trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn, thúc đẩy đối thoại và lan tỏa nhận thức về an ninh mạng trong cộng đồng.

Những thành quả đạt được là kết tinh từ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban Lãnh đạo Hiệp hội, sự tham gia trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ hội viên và sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hiệp hội tiếp tục vươn xa trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam (Ảnh: NCA)

Ra mắt Chi hội phía Nam – Mở rộng kết nối, nâng cao sức mạnh cộng đồng

Tại hội nghị, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia công bố Quyết định thành lập Chi hội phía Nam, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh – nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – giữ chức Chi hội trưởng.

Việc thành lập Chi hội phía Nam mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện định hướng mở rộng phạm vi hoạt động, gia tăng sự hiện diện và kết nối của Hiệp hội tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam – nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ, khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu lớn của cả nước.

Chi hội phía Nam sẽ là đầu mối triển khai các hoạt động chuyên môn, kết nối hội viên, tổ chức hội thảo – đào tạo – tuyên truyền, đồng thời thúc đẩy hợp tác Nhà nước – doanh nghiệp – chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, gắn kết trung ương – địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam – Diễn đàn kết nối tri thức và cộng đồng

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng chính thức ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam – cơ quan ngôn luận chính thức của Hiệp hội tại địa chỉ: https://tcanninhmang.vn

Tạp chí có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng; phản ánh các vấn đề thời sự, cảnh báo rủi ro và lan tỏa tri thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ không gian mạng. Đây sẽ là kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy, kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

Với định hướng trở thành diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng và chuyển đổi số, Tạp chí An ninh mạng Việt Nam tích cực thúc đẩy nghiên cứu – phát triển công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chia sẻ bài học kinh nghiệm và câu chuyện thành công. Hiện nay, Tạp chí đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn VNPT về hạ tầng công nghệ, an toàn hệ thống và nhân lực vận hành.