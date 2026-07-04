Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển qua đời

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển từ trần lúc 9h18 sáng 4/7. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14h ngày 5/7 tại tư gia ở số 310 Trường Thi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), sau đó, bà sẽ được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (tỉnh Thanh Hóa).

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa). Đầu năm 1965, khi không quân Mỹ liên tục đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam, bà tham gia lực lượng dân quân Nam Ngạn trực tiếp chiến đấu bảo vệ cây cầu huyết mạch.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc 19 tuổi, cao hơn 1,4m, nặng 42kg vác cùng lúc 2 hòm đạn nặng 98kg. Ảnh tư liệu.

Trong trận đánh lịch sử ngày 4/4/1965, khi trận địa pháo phòng không cần tiếp đạn khẩn cấp, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, khi đó mới 19 tuổi và chỉ nặng khoảng 44kg, đã nhờ đồng đội đặt lên vai hai hòm đạn pháo 37mm dính liền nhau, tổng trọng lượng khoảng 98kg, rồi vượt qua mưa bom, lửa đạn để tiếp tế cho trận địa.

Hành động dũng cảm của cô gái nhỏ bé mang trên vai khối lượng đạn gấp hơn hai lần trọng lượng cơ thể đã trở thành biểu tượng về ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm của quân và dân Hàm Rồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau hai ngày chiến đấu quyết liệt (3-4/4/1965), quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ vững chắc cầu Hàm Rồng - một trong những chiến công tiêu biểu của lực lượng phòng không miền Bắc.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, bà được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy hiệu Bác Hồ và ba lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển lúc tuổi 80.

Sau khi đất nước thống nhất, bà tiếp tục học tập, công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó chuyển sang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.

Sự ra đi của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển để lại niềm tiếc thương đối với gia đình, đồng đội và nhiều thế hệ người dân Thanh Hóa. Hình ảnh người nữ dân quân vác hai hòm đạn nặng 98kg giữa mưa bom bảo vệ cầu Hàm Rồng sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.