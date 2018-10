Ảnh: Người Cần Thơ khổ sở vì triều cường đạt đỉnh

Một số tuyến đường tại trung tâm TP. Cần Thơ bị ngập sâu do triều cường đạt đỉnh như: Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ nối dài; đường Trần Quang Diệu; Cách Mạng Tháng 8; Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng và một số tuyến đường khác. Một số nơi nước ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn. Nhiều hàng quán không có khách vì triều cường dâng cao. Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thường xuyên bị ngập sâu khi có triều cường. Triều cường dâng cao vào đúng lúc người dân đi làm nên khiến một số nút giao thông bị ùn tắc cục bộ, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định đây là đợt triều cường cao nhất trong năm. Đường Mậu Thân bị ngập sâu do triều cường. Người dân tìm đủ mọi cách để mưu sinh. Một số hộ dân tranh thủ tát nước để không ảnh hưởng đến đồ đạc trong nhà. Các công nhân đi làm vào đúng lúc triều cường dâng cao. Nhiều điểm ngập sâu. Các công nhân tranh thủ mua đồ ăn sáng để vào làm việc. Nhiều phương tiện chết máy. Theo nhận đinh vào các ngày tới triều cường tiếp tục dâng cao. Việc kinh doanh, buôn bán của người dân cũng ảm đạm. Triều cường dâng cao khiến nhiều hộ dân bị ngập sâu Vườn cây ăn trái chìm trong nước. Các hộ dân tích cực di dời đồ đạc, tài sản lên nơi an toàn. Đồ đạc của người dân chìm trong nước. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời tài sản. Có khoảng 20 hộ dân ở khu vực 3, phường Cái Khế bị ảnh hưởng.

