Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão

Thứ Năm, 10:52, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Sáng 9/4, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, vào lúc 7h sáng cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc – 152,2 độ Kinh Đông, cách Philippines gần 3.000km về phía Đông. Cường độ hiện tại mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên trong 24 giờ tới sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

“Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau các cơn bão NOKAEN, PENHA và NURI”, ông Hưởng thông tin.

Theo phân tích của cơ quan khí tượng, dưới tác động của trường dòng dẫn từ lưỡi áp cao cận nhiệt đới, sau khi mạnh lên thành bão, hệ thống này nhiều khả năng sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc và tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản. Các mô hình dự báo hiện nay cho thấy khả năng cơn bão di chuyển vào Biển Đông là rất thấp.

Dự báo đường đi ATNĐ/bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản

“Đây là dạng đường đi điển hình theo quỹ đạo parabol của các cơn bão đầu mùa thường xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Cùng chung đánh giá, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản – đơn vị được Tổ chức Khí tượng Thế giới giao nhiệm vụ theo dõi, dự báo và cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương – cũng nhận định áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trước khi dịch chuyển lên phía Bắc.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và sẽ cập nhật thông tin kịp thời trong các bản tin tiếp theo.

Văn Ngân/VOV.VN
Nắng nóng vượt 40 độ C có thể kéo dài trong nhiều ngày tới gây nguy cơ cháy nổ cao
VOV.VN - Chuyên gia nhận định, từ 7/4, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt nắng nóng lần này được nhận định có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với cường độ mạnh.

