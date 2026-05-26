Ba học sinh nhặt được hơn 10 triệu nhờ công an xã trả lại người bị mất

Thứ Ba, 10:15, 26/05/2026
VOV.VN - Ba học sinh lớp 9 ở xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long đã nhặt được chiếc ví chứa hơn 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng và nhanh chóng giao nộp công an để trả lại cho người đánh rơi. Hành động đẹp của các em được nhiều người biểu dương, lan tỏa tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Chiều 25/5, em Nguyễn Ngọc Định (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh C), Nguyễn Tô Huy Tường (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh B) và Cao Minh Tuấn (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long), là học sinh lớp 9, sau khi đi câu cá trở về đã phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi trên tuyến đường 910B.

Ba em học sinh có nghĩa cử tốt đẹp cần lan tỏa trong cộng đồng

Ngay sau khi phát hiện, cả ba em đã mang chiếc ví đến chốt bảo vệ an ninh, trật tự số 3 để bàn giao cho lực lượng công an xã Mỹ Thuận, với mong muốn sớm tìm được người đánh mất tài sản.

Qua kiểm tra, bên trong ví có 10.738.000 đồng tiền mặt, một tờ vé số, một giấy phép lái xe, một giấy đăng ký xe cùng hai thẻ ngân hàng mang tên Lê Thanh Đ.

Người dân nhận lại tài sản đã bị đánh rơi do 3 em học sinh nhặt được

Tiếp nhận vụ việc, công an xã Mỹ Thuận đã nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ chủ sở hữu để tiến hành trao trả tài sản theo quy định. Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ được với anh Lê Thanh Đ. và mời đến chốt bảo vệ an ninh, trật tự số 3 nhận lại đầy đủ tài sản bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản còn nguyên vẹn, anh Đ. bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến ba em học sinh cùng lực lượng công an xã Mỹ Thuận đã nhiệt tình hỗ trợ. Việc làm có trách nhiệm, thể hiện nghĩa cử đẹp của ba học sinh rất đáng được biểu dương và nhân rộng.

3 học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

VOV.VN - 3 học sinh lớp 6/4, Trường THCS Trần Cao Vân, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế gồm em Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết đã có hành động đẹp khi nhặt được một chiếc ví và kịp thời trao trả cho người bị mất.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất người tốt việc tốt học sinh lớp 9
