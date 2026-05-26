Ba học sinh nhặt được hơn 10 triệu nhờ công an xã trả lại người bị mất

Chiều 25/5, em Nguyễn Ngọc Định (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh C), Nguyễn Tô Huy Tường (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh B) và Cao Minh Tuấn (sinh năm 2011, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long), là học sinh lớp 9, sau khi đi câu cá trở về đã phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi trên tuyến đường 910B.

Ba em học sinh có nghĩa cử tốt đẹp cần lan tỏa trong cộng đồng

Ngay sau khi phát hiện, cả ba em đã mang chiếc ví đến chốt bảo vệ an ninh, trật tự số 3 để bàn giao cho lực lượng công an xã Mỹ Thuận, với mong muốn sớm tìm được người đánh mất tài sản.

Qua kiểm tra, bên trong ví có 10.738.000 đồng tiền mặt, một tờ vé số, một giấy phép lái xe, một giấy đăng ký xe cùng hai thẻ ngân hàng mang tên Lê Thanh Đ.

Người dân nhận lại tài sản đã bị đánh rơi do 3 em học sinh nhặt được

Tiếp nhận vụ việc, công an xã Mỹ Thuận đã nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ chủ sở hữu để tiến hành trao trả tài sản theo quy định. Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ được với anh Lê Thanh Đ. và mời đến chốt bảo vệ an ninh, trật tự số 3 nhận lại đầy đủ tài sản bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản còn nguyên vẹn, anh Đ. bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến ba em học sinh cùng lực lượng công an xã Mỹ Thuận đã nhiệt tình hỗ trợ. Việc làm có trách nhiệm, thể hiện nghĩa cử đẹp của ba học sinh rất đáng được biểu dương và nhân rộng.