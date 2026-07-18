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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với tư cách là vợ liệt sĩ.
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Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Văn Quên, liệt sĩ
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https://vid.vov.vn/2026-07/18.7-ba-nguyen-thi-le-chinh-thuc-duoc-cong-nhan-la-vo-liet-si-huynh-van-quen.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Huỳnh Văn Quên, vợ liệt sĩ, liệt sĩ, Nguyễn Thị Lệ
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2026-07/18.7-ba-nguyen-thi-le-chinh-thuc-duoc-cong-nhan-la-vo-liet-si-huynh-van-quen.m3u8
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