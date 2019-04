Bà Rịa – Vũng Tàu: Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì mương nước hôi thối

Hơn 2 năm nay, hàng trăm người dân trên tuyến đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải chịu đựng tình trạng nước thải ngập đường, tràn cả vào nhà, mùi hôi thối ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Suốt hơn 2 năm qua, cả ngày lẫn đêm, người dân từ tổ 24 đến 27, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng và tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khốn khổ vì mùi hôi thối do tuyến đường nước thải gây ra. Theo bà Vũ Thị Hồng tổ 26, ấp Phước Lâm, thời điểm từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều người dân phải gánh chịu mùi hôi thối do nước thải gây ra. Có thời điểm nước thải nhiều ngập cả vào sân, tràn cả vào gian bếp khiến cho sinh họt của gia đình bị đảo lộn. Gia đình bà Hồng đã phải tôn nền lên cao cho nước khỏi vào nhà, nhưng còn mùi hôi thối thì… đành chịu.

Bà Hồng cho biết: “Cứ đến 11h trưa là nước ứ đọng và tràn ra nhiều, nhất là từ 16h chiều về tối. Không thể nào chịu được. Bây giờ cũng nhờ chính quyền các cấp giúp đỡ cho bà con tổ 26. Hai năm nay rồi, không có mưa mà còn như vậy, có mưa thì nước thối và nước mưa tràn vào nhà”.

Ông Nguyễn Văn Tranh, tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh bức xúc cho biết, người dân khốn khổ vì con đường này đã lâu, mùa nắng nước tràn ra mặt đường, còn mùa mưa thì có khi cả tháng trời nước không rút. Ông nghi ngờ nguồn nước hôi thối này do các cơ sở chế biến hải sản ở khu vực xã Phước Tỉnh gây ra. Ông Tranh cũng cho biết thêm, suốt tuyến đường này, không có một hố ga nào, phía đầu tuyến đường thì thấp, cuối tuyến đường thì cao nên dẫn đến tình trạng nước thải không thoát được, gây ứ đọng.

Ông Tranh nói: “Hiện nay mùa khô chưa có mưa mà đã ngập như thế này rồi và mùi hôi thối rất nặng, chỉ cần một trận mưa đầu mùa thì ngập tràn vào nhà. Tình trạng này kéo dài đến nay là năm thứ 3 rồi, chúng tôi kiến nghị rất nhiều từ họp dân cư, UBND huyện, Tài nguyên môi trường, địa phương chúng tôi họp cử tri cũng kiến nghị đến ông chủ tịch xã rồi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền khẳng định, nước thải này xuất phát từ xã Phước Tỉnh chảy qua, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng.



“Nguồn nước này không phải của xã Phước Hưng mà là của xã Phước Tỉnh tràn lên, không mưa nhưng vẫn tràn. Mương này là mương thoát nước mưa chứ không phải nước thải. Nông thôn mới Phước Hưng đã được công nhận rồi, bây giờ ảnh hưởng đến Phước Hưng là không được vì đường nước này đấu nối vào đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh”, ông Nhàn cho biết.

Còn ông Nguyễn Thành Tuynh, Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền khẳng định, khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phước Tỉnh, Phước Hưng có 9 cơ sở chế biến hải sản, nhưng đến nay cán bộ môi trường của xã Phước Tỉnh đã đi kiểm tra thì có 4 cơ sở hoạt động lại, 3 cơ sở đã đóng cửa, nói cơ sở chế biến hải sản thải ra là không có cơ sở

Ông Tuynh nói: “Nguyên nhân là do đường thấp nên nước không thoát đi được, không thể quy hết là do mấy cơ sở hải sản. Xã cũng thừa nhận rằng một phần nào đó là do mấy cơ sở hải sản thải ra. Hiện nay huyện cũng đã có kinh phí trong năm nay sẽ nâng cấp tuyến đường này”.

Cách đây hơn 2 năm, con đường này được UBND huyện Long Điền đầu tư tuyến thoát nước, và cũng từ đây hàng trăm hộ dân bắt đầu cảnh “sống chung” với nước thải đen ngòm, cộng mùi hôi thối…. Trong khi chờ đợi chính quyền nâng cấp tuyến đường này, hàng trăm hộ 2 xã Phước Hưng - Phước Tỉnh, huyện Long Điền đang sống trong nỗi lo vì mùa mưa đang cận kề, nỗi ám ảnh nước không thoát đi được, mưa xuống ứ đọng, tràn lan khắp nơi ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân./.