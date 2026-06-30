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VOV.VN - Sáng 30/6, ba tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân đang neo đậu trên sông Lạch Quèn, đoạn qua xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bốc cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 tàu cá bị cháy hư hỏng nặng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_ba_tau_danh_bat_xa_bo_boc_chay_khi_dang_neo_dau_tren_song_o_nghe_an.m3u8
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Ba tàu đánh bắt xa bờ bốc cháy khi đang neo đậu trên sông ở Nghệ An
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2026-06/tiktok_ba_tau_danh_bat_xa_bo_boc_chay_khi_dang_neo_dau_tren_song_o_nghe_an.m3u8
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