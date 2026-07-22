Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn, nhiều nơi có thể mưa trên 250mm

Bắc Bộ sắp có mưa lớn, cục bộ trên 250mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ khoảng đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. (Ảnh minh họa)

Đáng lưu ý, trong đợt mưa này có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị và vùng trũng thấp.

Trước đó, chiều tối và đêm 22/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Lũ quét ở Mường Than, Lai Châu.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc, đồng thời gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp và đô thị.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lớn và dông, lốc, sét gây ra.

Cơ quan khí tượng cho biết, thông tin cảnh báo dông, sét và cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong các bản tin cảnh báo chuyên đề.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.