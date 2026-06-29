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VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình can thiệp thành công 5 ca tim mạch phức tạp trong một buổi chiều, giúp người bệnh không phải chuyển lên Hà Nội.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_bac_si_bach_mai_tai_ninh_binh_cuu_5_ca_tim_mach_nguy_kich_trong_mot_buoi_chieu.m3u8
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Bác sĩ Bạch Mai tại Ninh Bình cứu 5 ca tim mạch nguy kịch trong một buổi chiều
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2026-06/tiktok_bac_si_bach_mai_tai_ninh_binh_cuu_5_ca_tim_mach_nguy_kich_trong_mot_buoi_chieu.m3u8
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