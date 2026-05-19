Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Ba, 06:25, 19/05/2026

Bãi xe không phép mọc trên đất dự án ở Hoàng Mai, người dân thấp thỏm lo cháy nổ

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Nhiều bãi trông giữ xe, điểm tập kết phế liệu và công trình tạm đang hoạt động trên đất dự án, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp tại phường Hoàng Mai (Hà Nội) khiến người dân lo ngại về nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường và tình trạng sử dụng đất sai mục đích kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 1
Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội xuất hiện hàng loạt bãi trông giữ xe ô tô hoạt động trên đất dự án, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 2
Tình trạng này khiến nhiều người dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong bối cảnh thành phố liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn liên quan đến bãi xe và điểm tập kết phế liệu.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 3
Ghi nhận tại khu đất trống phía trước Khu đô thị Louis City cho thấy có 2 bãi trông giữ xe đang hoạt động. Trong đó, một bãi xe nằm ngay cổng vào khu đô thị treo biển quảng cáo “Bãi trông giữ xe ô tô, xe máy 24/7”, đồng thời bố trí khu rửa xe và khu vực để xe máy cho tài xế.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 4
Mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện ra vào bãi xe này. Mức phí gửi xe dao động từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/tháng tùy từng loại phương tiện.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 5
Đáng chú ý, chủ tài khoản mạng xã hội đăng ký theo số hotline của bãi xe còn quảng cáo cơ sở “được trang bị đầy đủ hệ thống trông giữ xe thông minh, camera, an ninh chuyên nghiệp trông coi 24/24”. Tuy nhiên, người dân cho rằng bãi xe chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động theo quy định.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 6
 Bãi xe không phép ngay cổng vào Khu đô thị Louis City, kèm khu rửa xe và khu để xe máy cho lái xe.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 7
Bài đăng của tài khoản quảng cáo bãi trông giữ xe hoạt động 24/7 tại Khu đô thị Louis City (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cùng bảng giá trông giữ phương tiện và hình ảnh cổng ra vào khu vực bãi xe.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 8
Bên trong khu vực này có hàng chục ô tô đỗ dưới các mái che dựng tạm bằng bạt. Theo phản ánh, khu vực không được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 9
Không chỉ tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, dọc tuyến đường nối từ Tam Trinh sang phường Hoàng Mai hiện cũng xuất hiện nhiều bãi trông giữ xe quy mô lớn nhỏ khác nhau. Theo phản ánh, một số khu vực còn đổ phế thải xây dựng xuống ao hồ để mở rộng mặt bằng kinh doanh.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 10
Rất nhiều xe ô tô chở khách tập kết tại bãi đất trống quây tôn này.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 11
Một bãi xe khác nằm trong khu đô thị được quây tôn kín, phía ngoài gắn biển “Khu vực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận quản lý. Không phận sự miễn vào”. Ngay cạnh đó là tấm bạt ghi dòng chữ “Bãi trông giữ xe ô tô, xe máy 24/7”.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 12
Bên ngoài bãi xe, đã có tấm biển của UBND phường Hoàng Mai, tuy nhiên, hàng ngày hàng trăm xe ô tô chở khách loại lớn vẫn ra vào như không có biển báo này.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 13
“Nhiều vụ cháy lớn liên quan đến bãi xe, điểm tập kết vật liệu đã xảy ra trước đây nên người dân rất lo lắng. Các bãi xe hoạt động sát khu dân cư nhưng không thấy có biện pháp đảm bảo an toàn rõ ràng”, một cư dân sinh sống gần khu vực cho biết.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 14
Cùng với đó, tại khu vực này còn xuất hiện cụm sân Pickleball với khoảng 8 sân hoạt động thường xuyên.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 15
Người dân cho biết các công trình trên đều nằm trên đất nông nghiệp hoặc đất thuộc dự án chưa triển khai.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 16
Hoạt động san gạt, hủy hoại đất nông nghiệp vẫn đang diễn ra.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 17
Đất, đá, phế thải xây dựng đổ xuống lấp ruộng, ao, sau đó là các bãi xe mọc lên.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 18
Tại ô đất cuối ngõ 885 Tam Trinh, giáp tuyến đường Yên Duyên – Lĩnh Nam – Minh Khai và Khu đô thị Gamuda City, dù được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nhưng hiện xuất hiện nhiều cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy và cửa hàng kinh doanh hoạt động.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 19
Đáng chú ý, sát khu dân cư còn tồn tại một điểm tập kết, thu mua phế liệu quy mô lớn với nhiều nhà tạm dựng bằng vật liệu dễ cháy.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 20
Người dân sinh sống quanh khu vực và cư dân các tòa chung cư lân cận cho biết họ luôn trong tình trạng bất an vì nguy cơ cháy nổ.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 21
“Đã có rất nhiều vụ cháy xuất phát từ các điểm tập kết phế liệu nhưng đến nay khu vực này vẫn hoạt động. Ô đất nằm sát trường học, gần chung cư cao tầng và khu dân cư nên nếu xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm. Ngoài nguy cơ cháy nổ, hoạt động tập kết phế liệu còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân”, một cư dân phản ánh.
bai xe khong phep moc tren dat du an o hoang mai, nguoi dan thap thom lo chay no hinh anh 22
Trước thực trạng trên, người dân đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ tính pháp lý của các bãi xe, điểm kinh doanh và cơ sở tập kết phế liệu đang hoạt động trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng.
Lê Hải - Phi Long/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

CHÍNH TRỊ

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lê Anh/VOV.VN
Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

CHÍNH TRỊ

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê

Sao Việt

Sao Việt 12-5: Karik bức xúc vì bị xuyên tạc thông tin liên quan đến Miu Lê
Phố phường trung tâm Hà Nội bụi mù, mặt đường nham nhở sau thi công chống ngập

XÃ HỘI

Phố phường trung tâm Hà Nội bụi mù, mặt đường nham nhở sau thi công chống ngập
Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng

XÃ HỘI

Ngư dân cào giắt ở Sầm Sơn: Mưu sinh nhọc nhằn, tiền về theo từng con sóng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

CHÍNH TRỊ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI