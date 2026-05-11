Bàn giao dự án mở rộng Quốc lộ 2 cho Phú Thọ nếu tiếp tục chậm giải phóng mặt bằng

Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Phú Thọ khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Trường hợp đến ngày 30/6/2026 địa phương vẫn không bàn giao toàn bộ mặt bằng theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền để bàn giao dự án cho UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện.

Thi công mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Theo Bộ Xây dựng, dự án được phê duyệt với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2027. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện vẫn chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng lớn đến quá trình tổ chức thi công cũng như hiệu quả đầu tư của dự án.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản, công điện gửi UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dù cọc giải phóng mặt bằng của dự án đã được bàn giao cho địa phương từ tháng 3/2024, đến nay việc triển khai vẫn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Theo kết luận cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ, toàn bộ đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án phải được bàn giao trong tháng 12/2025. Đồng thời, mốc hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 4/2026 theo Công điện số 103 ngày 9/12/2025 của Bộ Xây dựng cũng chưa được đáp ứng.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, nguồn vốn địa phương để thực hiện dự án, bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, chỉ được bố trí đến hết năm 2026. Vì vậy, việc chậm bàn giao mặt bằng đang gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình tổ chức thi công, tác động trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án.

Để bảo đảm mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan.

Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6/2026, UBND các xã và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phải tập trung thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, đền bù đối với đất và tài sản trong phạm vi giải phóng mặt bằng dọc Quốc lộ 2; đồng thời hoàn thiện thủ tục để bàn giao ngay phần diện tích đất công đang quản lý.

Bên cạnh đó, địa phương cần khẩn trương tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng các khu tái định cư tại xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh An.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Vĩnh An tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tình trạng chồng lấn giải phóng mặt bằng với hai dự án khu công nghiệp Chấn Hưng và khu đất dịch vụ khu vực I; tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ở và xử lý các khó khăn khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ được đề nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm thuận lợi trong phối hợp triển khai; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát hành lang an toàn đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Theo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng triển khai thi công ngay khi có mặt bằng.

“Trường hợp đến ngày 30/6/2026, dự án không được bàn giao toàn bộ mặt bằng theo đúng kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền để bàn giao dự án cho UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện”, công điện của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.