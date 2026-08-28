Ngày 28/8/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 8907/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản số 224/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 kết luận về việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng này.

Phấn đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ để thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo quy định.

Trong quá trình hoàn thiện, cần lưu ý rà soát, đánh giá, bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thông báo số 224/KL-UBTVQH16 ngày 27 tháng 8 năm 2026; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin và số liệu báo cáo.

Bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND Thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các mốc tiến độ theo Nghị quyết số 60/2022/QH15. Các cơ quan phải cập nhật tiến độ tổng thể lẫn tiến độ từng dự án thành phần, xác định cụ thể khối lượng hoàn thành trong năm 2026, khối lượng chuyển sang năm 2027 và đề xuất giải pháp bù tiến độ (nếu có).

Song song đó, các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công; đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, sử dụng vật liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường.

Về mặt tài chính và hạ tầng, các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân, cơ sở pháp lý và trách nhiệm đối với việc tổng mức đầu tư tại các quyết định phê duyệt dự án thành phần cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội quyết định. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền và cân đối bố trí đủ vốn cho các hạng mục cần thiết để đưa Dự án vào khai thác đồng bộ. Đồng thời, phải hoàn thành khu tái định cư còn lại cùng các hạng mục phục vụ vận hành, khai thác, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và điều kiện khai thác đồng bộ, an toàn toàn tuyến.

Bộ Xây dựng và các địa phương cũng được chỉ đạo thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra và Kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục các tồn tại; kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu của Dự án.

Sửa đổi những quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả đầu tư

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 60/2022/QH15. Qua đó, đánh giá cụ thể cơ chế nào thực sự góp phần rút ngắn tiến độ, cơ chế nào còn vướng mắc, chưa phát huy hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thể chế hóa những cơ chế phù hợp, có hiệu quả; đồng thời rà soát, sửa đổi những quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian tới, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Đối với các địa phương, UBND Thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc theo quy định. Hai địa phương có nhiệm vụ triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến, tuyệt đối không phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 60/2022/QH15.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến chính 57,014km (đoạn qua An Giang dài 56,434km; đoạn qua Thành phố Cần Thơ dài 0,58km), tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Trong đó, tổng chiều dài đường 47,984km và tổng chiều dài của 33 cầu trên tuyến là 9,029km. Toàn tuyến xây dựng 5 nút giao, gồm: Nút giao quốc lộ 91 tại Km 0+314; nút giao ĐT 945 tại Km 17+312; nút giao ĐT 941 tại Km 28+591; nút giao tại Km38 và nút giao ĐT 943 tại Km 47+962. Theo thiết kế, giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng.