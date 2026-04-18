Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện tại Sơn La

Trong khuôn khổ hoạt động, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 4 máy lọc nước Nano Geyser cùng gần 600 phần quà thiết thực như cặp sách, vở, bút viết, dầu gội, xà phòng rửa tay… Qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em nhỏ tại điểm trường.
Chiềng Lao là xã còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập của các em học sinh vẫn còn thiếu thốn, vì vậy, những món quà được trao tặng không chỉ hỗ trợ thiết thực trong học tập, sinh hoạt mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Chi đoàn Cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc cùng các đơn vị, nhà tài trợ đồng hành, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp với chính quyền và người dân địa phương. Đây cũng là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên có thêm trải nghiệm thực tế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong việc đồng hành, sẻ chia với cộng đồng.
Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cho biết, việc tổ chức các chương trình thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa đã trở thành hoạt động thường niên của đơn vị trong nhiều năm qua.
Đây là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng các đơn vị đối tác, nhà hảo tâm trực tiếp đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, sẻ chia và hỗ trợ các em nhỏ trên cả nước. Năm 2026, với sự kết nối và đồng hành của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, chương trình tiếp tục được triển khai với mong muốn mang đến những phần quà thiết thực, gửi gắm thông điệp rằng trong cuộc sống luôn có những tấm lòng nhân ái, luôn có những người sẵn sàng sẻ chia.
Theo ông Phong, các chuyến thiện nguyện không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn mang lại nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo. Qua đó, mỗi người có cơ hội nhìn nhận rõ hơn những vất vả của đồng bào vùng khó, từ đó biết trân trọng cuộc sống, sống chậm lại và tiết kiệm hơn. “Thông qua những hành trình này, chúng tôi cũng trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều từ thực tế. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước”, ông Phong cho biết.
Không chỉ học sinh, thầy cô giáo và chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của chương trình. Ông Đăng Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chiềng Lao cho biết: “Món quà thực sự là nguồn động viên lớn, không chỉ với các em học sinh mà còn với thầy cô giáo và cả địa phương. Đây là động lực để thầy trò các nhà trường trên địa bàn xã tiếp tục vượt qua gian khó, tiếp cận nhiều hơn tri thức, mở ra tương lai cho các em”.
Những phần quà được trao tận tay mang đến niềm vui rạng rỡ cho các em học sinh vùng cao. Dù còn nhiều khó khăn, ánh mắt háo hức và nụ cười hồn nhiên của các em chính là động lực để các chương trình thiện nguyện tiếp tục được lan tỏa, tiếp sức cho hành trình đến trường.
Phóng viên, đoàn viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tất bật phân loại, chuẩn bị quà tặng như bình nước, đồ dùng học tập, đồng thời vận chuyển các thùng nhu yếu phẩm gồm xà phòng, đồ dùng sinh hoạt…để trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường vùng cao.
Song song hoạt động trao tặng, trong khuôn khổ, các em học sinh còn được thăm khám sức khỏe miễn phí bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống. Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm một số vấn đề về sức khỏe, tư vấn chăm sóc, phòng bệnh mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, góp phần cải thiện thể trạng cho học sinh vùng khó khăn.
Đại diện Hội lái xe 26 – Kết nối tình người lái xe chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại chương trình “Đồng hành cùng em - Vững bước đến trường”, thể hiện sự gắn kết và đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Đại diện các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ, đội ngũ y bác sĩ và phóng viên, đoàn viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại chương trình “Đồng hành cùng em - Vững bước đến trường”, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của hành trình sẻ chia tại vùng cao Sơn La.
Để tổ chức thành công hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này, bên cạnh sự tham gia trực tiếp, nhiệt tình của các đơn vị tổ chức không thể không nhắc tới sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ như Nestlé Việt Nam, Unilever Việt Nam, Acecook Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Kohnan Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống…
Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm đến từ Prudential Sơn La, Công ty S-Home, khách sạn Thủy Ngư. Sự đóng góp quý báu này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của các tổ chức, cá nhân.