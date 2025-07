Báo động công trình trái phép ven sông, rạch, kéo theo hệ lụy ở Đồng Tháp

Báo động xây dựng trái phép, kém an toàn.

Chỉ trong tháng 6 vừa qua, tại tuyến Kênh 7, Đội 1, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành (nay là xã Hậu Mỹ) và tuyến Kênh 28, ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh (nay là xã Cái Bè) và sông Phú An, xã Phú An đã xảy ra 3 điểm sạt lở đất, làm 5 căn nhà, kho của người dân sụp xuống dòng nước, 3 người may mắn thoát nạn. Điều đáng nói là hầu hết các căn nhà này trước đây đều xây dựng không đúng quy định, vi phạm hành lang an toàn đường bộ và đường thủy, kém an toàn giao thông.

Căn nhà xây dựng trái phép tại xã Hòa Khánh(cũ) bị sạt lở xuống sông

Thời gian qua, tại địa bàn các khu vực phía Tây của tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) có rất nhiều công trình nhà ở, nhà kho của người dân, doanh nghiệp xây dựng gần mé sông, kênh, rạch tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, nhất là tại huyện Cái Bè (cũ); trong khi đó, chính quyền và các ngành chức năng địa phương chưa xử lý kiên quyết, thậm chí chỉ lập biên bản, xử phạt hành chính rồi bỏ xuôi để cho xây dựng tiếp tục đến hoàn thành.

Ông Nguyễn Thành Tr. cũng như nhiều người dân ở ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh (cũ), nay là xã Hậu Mỹ, bức xúc khi phát hiện ông Trần Văn Hùng xây dựng căn nhà cạnh bờ kênh 7, lấn sang phần đất lân cận nhưng UBND xã Hậu Mỹ Trinh vẫn lơ là, để ông Hùng cứ xây dựng.

“Người dân chúng tôi rất bức xúc là vì đã báo chính quyền, có nộp đơn phản ánh nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa giải quyết, vụ việc vẫn im lặng, bỏ qua. Nếu cứ để cho xây dựng ven mé sông, xây trái phép, đã xảy ra sạt lở nhiều chỗ, nguy cơ sạt đến nhà mình đang ở phía trong nữa. Nên tôi mong chính quyền can thiệp. Việc xây nhà ở mé sông rất nhiều, mỗi lần xây dựng trái phép người dân chỉ đóng phạt rồi làm thì không công bằng lắm”, - ông Nguyễn Thành Tr. cho biết.

Căn nhà của hộ ông Trần Văn Hùng tại xã Hậu Mỹ đang xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, thủy giới

Ý thức của người dân kém, chính quyền xã buông lỏng quản lý về xây dựng

Thật vậy, ngoài hàng trăm căn nhà xây dựng lấn sông, lấn đường trước đây tại các xã Hậu Mỹ, Hội Cư, Cái Bè... hiện nay, vẫn có rất nhiều công trình đang thi công. Các hộ này cho rằng do không còn đất cho con cháu ra ở riêng nên phải tận dụng đất ven bờ sông, rạch xây nhà ở. Khi chính quyền địa phương phát hiện chỉ cần đóng phạt 2,5 triệu đồng rồi xây tiếp.

Ông Dương Văn Dũng, người dân xã Hậu Mỹ đang xây nhà trái phép cho con ra ở riêng, nói: “Lúc mình mới xây, xã có đến lập biên bản rồi xử phạt 2,5 triệu đồng, ghi trong biên bản lấn chiếm hành lang lộ giới, xong rồi mình tiếp tục làm để cho thằng con trai ở. Mình cũng làm cừ đóng sâu cho đảm bảo chứ đâu dám làm sơ sài”.

Căn nhà dân ven sông Phú An bị sụp xuống dòng nước giữa đêm khuya

Qua trao đổi với PV Đài Tiếng nói Việt Nam, cấp ủy - chính quyền các địa phương này cho biết, đa số các trường hợp xây nhà, kho trái phép do “lịch sử để lại”, tức là đã hình thành trước khi sáp nhập xã. Tuy nhiên, đối với các trường hợp mới phát sinh chỉ lập biên bản, đình chỉ chứ chưa có biện pháp chế tài mạnh tay. Tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp hiện có 12 căn nhà đang xây trái phép ven sông và vi phạm hành lang an toàn giao thông các tuyến đường tỉnh 865, 869, huyện lộ 77...

Hàng loạt nhà, kho mọc lên dù sai dựng trái phép, lấn chiếm lộ giới, thủy giới

Hầu hết các công trình xây dựng sai quy định, chính quyền địa phương (trước đây) chỉ xử phạt hành chính chứ không buộc tháo dỡ

Một số chính quyền địa phương thì cho rằng do mới sáp nhập xã nên còn lo công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy nên chưa quan tâm đến công tác quản lý về trật tự xây dựng. Tại xã Hội Cư, vừa qua có 2 nhà dân sụp đổ xuống dòng nước cũng do xây dựng vi phạm hành lang an toàn thủy giới nên các trường hợp này tự khắc phục và tìm nơi ở khác. Hướng đến xã sẽ có biện pháp xử lý các hộ xây nhà trái phép.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hội Cư nói: “Mấy ngày nay lu bu quá nên chưa có làm việc cụ thể nữa. Dân xây cọc dưới kênh 28 cặp tỉnh lộ 863 nhiều lắm. Từ khi còn cấp huyện đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng cuối cùng chưa có biện pháp xử lý. Huyện giao cho bí thư, chủ tịch xã chịu trách nhiệm. Từ khi mình về xã đến nay chưa có bàn giao cụ thể, chủ yếu lo sắp xếp bộ máy thôi. Hiện nay, một số hộ đang xây dựng thì xã phải làm, xã sẽ giao phòng kinh tế tính toán xử lý”.

Tân Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp cho biết quyết tâm xử lý các trường hợp xây dựng nhà, kho trái phép kém an toàn

Có thể nói, tình trạng xây dựng nhà ở, nhà kho phục vụ việc sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương phía Tây của tỉnh Tiền Giang trước đây, nay là tỉnh Đồng Tháp, rất đáng báo động. Vào tháng 11 năm 2024, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản số 7526 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình đường thủy, đê điều; trong đó giao trách nhiệm cho các ngành, các địa phương nhưng tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến tích cực, kéo theo hệ lụy khó giải quyết về sau, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng con người. Do đó, hiện nay khi vận hành chính quyền 2 cấp, thành lập xã mới, tỉnh mới Đồng Tháp, tin rằng thực trạng xây dựng trái phép, kém an toàn ven sông, rạch ở địa phương này phải được ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.