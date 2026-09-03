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Báo động tình trạng chó thả rông ở Cồn Tân Long (Đồng Tháp)

Thứ Năm, 07:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Hiện nay bệnh dại đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, tình trạng nuôi chó thả rông tại các khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại.

 

Tại cồn Tân Long, phường Mỹ Tho –nơi nhiều hộ dân có thói quen nuôi chó thả rông, công tác phòng chống bệnh dại tại đây cần được quan tâm.

Tiếng chó sủa gâu gâu là âm thanh khá quen thuộc khi có người lạ đi vào khu dân cư tại cồn Tân Long, thuộc khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến đường và trước cổng nhiều nhà dân tại đây thường xuyên xuất hiện những con chó được thả rông, hầu hết đều không rọ mõm.

Khi được hỏi về việc nuôi chó thả rông bà Nguyễn Thị Lan, một người dân tại cồn Tân Long cho biết: “Nhà tôi có nuôi 2 con chó, nuôi để giữ nhà  thôi. Hàng năm phường có đến tiêm ngừa, tới kỳ là xuống tiêm. Bà con ở còn có người nuôi chó kiểng nữa”. Còn bà Nguyễn Kim Phụng cho hay: “Ở đây ai cũng nuôi chó, có hiền lắm không có cắn, nuôi để giữ nhà. Nhà tôi không có chỗ nhốt chó nên để cho nó đi ra ngoài tiêu tiểu, chó không có bệnh gì hết".

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Đến cồn Tân Long dễ dàng phát hiện những chú chó thả rông, đi trên các tuyến đường công cộng

Từ những chia sẻ này có thể thấy, việc nuôi chó để giữ nhà đã trở thành thói quen của một bộ phận người dân nơi đây. Có hộ nuôi 2-3 con, thậm chí 3-4 con. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sau khi mở cửa, nhiều gia đình để chó tự  chạy ra đường, không rọ mõm, không xích giữ.

Trong khi đó, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh rất khó điều trị. Một con chó mắc bệnh dại nếu cắn người hoặc động vật khác có thể làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại, chó thả rông còn gây mất vệ sinh môi trường, có thể gây tai nạn giao thông khi chạy bất ngờ qua đường và khiến người đi đường, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, luôn có tâm lý lo sợ khi tham gia giao thông.

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Nhiều con chó nằm ngay mặt đường, cản trở giao thông

Ông Nguyễn Hoàng Nhân, Trưởng khu phố Tân Long, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm: “Tình hình này nhiều năm nay rồi, tụi tôi cũng có tuyên truyền rồi. Hôm trước cũng có chích ngừa cho chó rồi và cũng có ý kiến với lãnh đạo UBND phường về vấn đề này. Họp HĐND phường trước khi sáp nhập, dân cũng có ý kiến và có văn bản trả lời là cho xe qua bắt chó trong trường hợp nuôi thả rông nhưng chưa có qua. Cuối cùng dân vẫn thả chó, tụi tôi chỉ nhắc nhở, còn xử phạt chỉ nhờ bên công an, tụi tôi không thể nào canh suốt, dân cũng có ý kiến hoài”, ông Nhân chia sẻ.

Đáng chú ý, đến nay khu phố Tân Long chưa thống kê được tổng đàn chó và tỷ lệ chó được tiêm phòng vaccine dại. Đối với những hộ dân không nuôi chó, tình trạng này càng khiến họ lo lắng, nhất là trong bối cảnh bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền và các đoàn thể địa phương có biện pháp xử lý.

Bà Đào Mộng Ngọc, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Mỹ Tho, (phụ trách cồn Tân Long), cho biết: “ Tháng rồi họp người dân có ý kiến, bây giờ nuôi chó thả rông phải có biện pháp chế tài nào, ai nuôi bị phạt hay thế nào đó, chưa có ai đứng ra xử lý. Bây giờ phải có người chỉ đạo quyết liệt, xử lý như thế nào đó. Người dân cũng đi chích, cũng có vận động người dân đi tiêm vaccine cho chó. Họp khu phố, họp nhóm có tuyên truyền, nói vụ chích ngừa chó. Tôi nghĩ, cần thiết bên công an phải có biện pháp mạnh can thiệp, tụi tôi chỉ vận động dân đi tiêm ngừa chứ không biết làm gì nữa”.

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Nhiều hộ dân ở cồn Tân Long nuôi " thú cưng" trong nhà 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10 con chó bệnh dại, trong đó có 2 người  đã tử vong do bệnh dại. Những con số này là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại.

Tiếng chó sủa có thể chỉ là âm thanh quen thuộc của cuộc sống, nhưng giữa lúc bệnh dại đang diễn biến phức tạp, mỗi con chó thả rông trên đường lại tiềm ẩn một nguy cơ đối với cộng đồng.

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Người dân cồn Tân Long cần chấn chỉnh việc nuôi chó thả rông dễ phát sinh, lây lan mềm bệnh dại

Đã đến lúc việc nuôi chó phải đi cùng với trách nhiệm quản lý vật nuôi. Người dân cần chủ động tiêm phòng vaccine dại đầy đủ cho chó, không để chó chạy rông; khi đưa chó ra nơi công cộng phải có biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với ý thức của người dân, chính quyền và ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông, rà soát đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng tại cồn Tân Long. Bởi phòng bệnh dại không chỉ là bảo vệ vật nuôi, mà trước hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi người dân.

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Đồng Tháp: Heo nhà bị chó dại cắn

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp, đã có 9 ổ dịch xảy ra trên địa bàn 8 xã, phường. Địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe người dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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